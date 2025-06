Wygląda na to, że nowa gra z serii Legacy of Kain zmierza na PS5. Mowa tu o odsłonie Defiance

Wiele wskazuje na to, że kolejne gry z kultowej serii Legacy of Kain pojawią się wkrótce na nowszych platformach takich jak konsole PlayStation 4 i PlayStation 5.

Po premierze zremasterowanych wersji Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 w grudniu 2024 roku, fani mogą się szykować na więcej. Jak zauważył serwis Gematsu, Legacy of Kain: Defiance, czyli ostatnia gra z serii wydana pierwotnie na PlayStation 2 w 2003 roku, została oceniona przez tajwańską agencję ratingową dla współczesnych konsol Sony. Sugeruje to, że tytuł może dołączyć do katalogu klasyków w ramach usługi PlayStation Plus.

Choć seria Legacy of Kain pozostaje uśpiona od ponad dwóch dekad, wciąż cieszy się ogromnym uznaniem. Jej początki sięgają 1996 roku, kiedy to studio Silicon Knights pod kierownictwem Denisa Dyacka stworzyło Blood Omen: Legacy of Kain, wydane przez Crystal Dynamics. Przełom nastąpił w 1999 roku, kiedy to Crystal Dynamics – z Amy Hennig (późniejszą reżyserką serii Uncharted) na czele – wydało Soul Reaver. Gra, w której wcielamy się w Raziela, wampira pragnącego zemścić się na swoim stwórcy Kainie, zdobyła uznanie krytyków i doczekała się kilku kontynuacji, z których Defiance z 2003 roku pozostaje jak dotąd ostatnią częścią cyklu.

W 2022 roku Crystal Dynamics ujawniło, że otrzymało przytłaczającą liczbę odpowiedzi na ankietę badającą zainteresowanie powrotem serii, co wyraźnie pokazuje, że fani wciąż liczą na jej odrodzenie. Czy powrót Defiance to pierwszy krok do pełnoprawnego wskrzeszenia Legacy of Kain?