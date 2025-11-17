Wydawca zignorował recenzentów, a gra i tak odniosła sukces. To najdziwniejsza premiera roku

Premiera Inazuma Eleven: Victory Road okazała się jednym z najdziwniejszych sukcesów tego roku. Level-5 nie udostępniło gry recenzentom, przez co w dniu debiutu nie pojawiły się żadne oceny krytyków. Mimo to tytuł radzi sobie znakomicie i błyskawicznie wskoczył do czołówki bestsellerów na Steam.

Inazuma Eleven – nietypowa premiera bez recenzji

Victory Road trafiło do szerokiej sprzedaży 13 listopada, po kilku dniach wczesnego dostępu. Co zaskakujące, Level-5 całkowicie zignorowało tradycyjny proces recenzencki — żadna redakcja nie otrzymała gry przed premierą. Obecnie na Metacritic widnieją jedynie dwie opinie: NoobFeed wystawiło ocenę 8,7/10, a Game8 – 8,8/10. To za mało, aby wyciągnąć miarodajną średnią, przez co status gry na Metacritic i OpenCritic pozostaje praktycznie nieustalony.