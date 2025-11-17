Wydawca zignorował recenzentów, a gra i tak odniosła sukces. To najdziwniejsza premiera roku

Level-5 zaskoczyło branżę – gra bez ocen krytyków stała się bestsellerem na Steam.
Premiera Inazuma Eleven: Victory Road okazała się jednym z najdziwniejszych sukcesów tego roku. Level-5 nie udostępniło gry recenzentom, przez co w dniu debiutu nie pojawiły się żadne oceny krytyków. Mimo to tytuł radzi sobie znakomicie i błyskawicznie wskoczył do czołówki bestsellerów na Steam.
Inazuma Eleven – nietypowa premiera bez recenzji
Victory Road trafiło do szerokiej sprzedaży 13 listopada, po kilku dniach wczesnego dostępu. Co zaskakujące, Level-5 całkowicie zignorowało tradycyjny proces recenzencki — żadna redakcja nie otrzymała gry przed premierą. Obecnie na Metacritic widnieją jedynie dwie opinie: NoobFeed wystawiło ocenę 8,7/10, a Game8 – 8,8/10. To za mało, aby wyciągnąć miarodajną średnią, przez co status gry na Metacritic i OpenCritic pozostaje praktycznie nieustalony.
Mimo braku recenzji tytuł notuje imponujące wyniki. Inazuma Eleven od kilku dni znajduje się w top 10 globalnych bestsellerów Steama, a wczoraj jednocześnie grało w nią ponad 52 tysiące osób. To sytuacja rzadko spotykana w branży, w której produkcje zazwyczaj polegają na ocenach krytyków, aby przyciągnąć uwagę. Coraz wyraźniej widać, że zarówno gracze, jak i wydawcy tracą zainteresowanie Metacritic jako kluczowym wyznacznikiem jakości.
GramTV przedstawia:
Rosnąca popularność Victory Road może zachęcić inne studia do podobnych działań — pomijania recenzentów i wypuszczania gier bez wcześniejszych testów w mediach. To trend, który jeszcze kilka lat temu wydawałby się ryzykowny, ale obecne wyniki pokazują, że nie zawsze wpływa to negatywnie na sprzedaż. Sukces Inazuma Eleven może stać się sygnałem, że branża zaczyna redefiniować swoją relację z Metacritic.
Victory Road udowadnia, że wysokie wyniki można osiągać także bez udziału recenzentów. To jeden z najciekawszych przypadków tego roku i możliwy zwiastun zmian, jakie czekają branżę w najbliższych latach.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!