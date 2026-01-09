Wydawca Manor Lords ostro o AI w produkcji gier. „To jest rakotwórcze”

Tim Bender, pełniący funkcję dyrektora generalnego wydawnictwa Hooded Horse, wyraził stanowisko dotyczące wykorzystywania grafiki generowanej przez algorytmy. W oficjalnych dokumentach regulujących współpracę z twórcami gier pojawiają się sformułowania wprost zabraniające implementacji tego typu elementów do finalnych produktów. Bender argumentuje, że obecność takich technologii w procesie twórczym wcale nie ułatwia pracy, lecz przeciwnie sprawia, że codzienne obowiązki wydawcy stają się znacznie bardziej uciążliwe i skomplikowane.
Hooded Horse stawia granicę dla AI w grach
Szef Hooded Horse nie przebiera w słowach, określając rozprzestrzenianie się treści generatywnych mianem zjawiska szkodliwego i porównując je do nowotworu, który przenika do projektów w niepożądany sposób. Firma doradza współpracującym z nią studiom deweloperskim, aby całkowicie zrezygnowały z narzędzi AI na każdym etapie produkcji.
Naprawdę nienawidzę sztucznej inteligencji generującej grafikę i w wielu aspektach utrudniła mi życie… nagle zanieczyszcza rzeczy w sposób, w jaki nie powinna. W naszych umowach dotyczących wydawania gry jest teraz zapisane: „żadnych zasobów stworzonych przez AI”.
Doszliśmy do punktu, w którym rozmawiamy też z deweloperami i zalecamy, żeby w żadnym miejscu procesu nie używali generatywnej AI, bo niektórzy mogliby pomyśleć: „Ok, może w tym miejscu użyję jej jako tymczasowego elementu”, prawda? Ludzie mogą pomyśleć, że nigdy nie chcieliby dopuścić AI do gry, ale pomyślą: „To może być placeholder w tym prototypowym buildzie”. Ale jeśli to się zrobi, oczywiście istnieje szansa, że to się przemyci, bo wystarczy, żeby jedna taka rzecz została w jakimś buildzie i nie została zastąpiona. Z tego powodu musimy ciągle nad tym czuwać, radzić sobie z tym i próbować zapobiegać, żeby się przemycało, bo to jest rakotwórcze.
Bender zaznaczył również, że w przypadku sztucznej inteligencji chodzi nie tylko o kwestie PR-owe, ale też etyczne.
Rzeczywistość jest taka, że dzieje się tego tak dużo, że zobowiązanie musi być jasne: nie dopuścisz tego do gry, a jeśli kiedykolwiek zostanie to odkryte – bo jakiś artysta zatrudniony przez osobę z zewnątrz przemyci coś do projektu – to usuwa się to i zastępuje właściwym materiałem. To musi być jasne zobowiązanie. Szkoda, że w ogóle jest to konieczne i bardzo frustrujące, że trzeba się tym martwić.
Bender zaznacza, że ciągłe monitorowanie postępów prac i weryfikacja zasobów są konieczne, aby utrzymać wysokie standardy, jakich oczekuje społeczność graczy od nowoczesnych symulatorów i gier strategicznych.