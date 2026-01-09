Zaloguj się lub Zarejestruj

Wydawca Manor Lords ostro o AI w produkcji gier. „To jest rakotwórcze”

Patrycja Pietrowska
2026/01/09 08:35
Szef Hooded Horse nie przebiera w słowach.

Tim Bender, pełniący funkcję dyrektora generalnego wydawnictwa Hooded Horse, wyraził stanowisko dotyczące wykorzystywania grafiki generowanej przez algorytmy. W oficjalnych dokumentach regulujących współpracę z twórcami gier pojawiają się sformułowania wprost zabraniające implementacji tego typu elementów do finalnych produktów. Bender argumentuje, że obecność takich technologii w procesie twórczym wcale nie ułatwia pracy, lecz przeciwnie sprawia, że codzienne obowiązki wydawcy stają się znacznie bardziej uciążliwe i skomplikowane.

Manor Lords
Manor Lords

Hooded Horse stawia granicę dla AI w grach

Szef Hooded Horse nie przebiera w słowach, określając rozprzestrzenianie się treści generatywnych mianem zjawiska szkodliwego i porównując je do nowotworu, który przenika do projektów w niepożądany sposób. Firma doradza współpracującym z nią studiom deweloperskim, aby całkowicie zrezygnowały z narzędzi AI na każdym etapie produkcji.

Naprawdę nienawidzę sztucznej inteligencji generującej grafikę i w wielu aspektach utrudniła mi życie… nagle zanieczyszcza rzeczy w sposób, w jaki nie powinna. W naszych umowach dotyczących wydawania gry jest teraz zapisane: „żadnych zasobów stworzonych przez AI”.

Doszliśmy do punktu, w którym rozmawiamy też z deweloperami i zalecamy, żeby w żadnym miejscu procesu nie używali generatywnej AI, bo niektórzy mogliby pomyśleć: „Ok, może w tym miejscu użyję jej jako tymczasowego elementu”, prawda? Ludzie mogą pomyśleć, że nigdy nie chcieliby dopuścić AI do gry, ale pomyślą: „To może być placeholder w tym prototypowym buildzie”. Ale jeśli to się zrobi, oczywiście istnieje szansa, że to się przemyci, bo wystarczy, żeby jedna taka rzecz została w jakimś buildzie i nie została zastąpiona. Z tego powodu musimy ciągle nad tym czuwać, radzić sobie z tym i próbować zapobiegać, żeby się przemycało, bo to jest rakotwórcze.

Bender zaznaczył również, że w przypadku sztucznej inteligencji chodzi nie tylko o kwestie PR-owe, ale też etyczne.

Rzeczywistość jest taka, że dzieje się tego tak dużo, że zobowiązanie musi być jasne: nie dopuścisz tego do gry, a jeśli kiedykolwiek zostanie to odkryte – bo jakiś artysta zatrudniony przez osobę z zewnątrz przemyci coś do projektu – to usuwa się to i zastępuje właściwym materiałem. To musi być jasne zobowiązanie. Szkoda, że w ogóle jest to konieczne i bardzo frustrujące, że trzeba się tym martwić.

Bender zaznacza, że ciągłe monitorowanie postępów prac i weryfikacja zasobów są konieczne, aby utrzymać wysokie standardy, jakich oczekuje społeczność graczy od nowoczesnych symulatorów i gier strategicznych.

Źródło:https://kotaku.com/hooded-horse-gen-ai-art-ban-4x-strategy-steam-2000658179

News
kontrowersje
sztuczna inteligencja
AI
Hooded Horse
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 08:49

Problem z generatywnym AI w placeholderach jest taki że się mniej rzucają w oczy i łatwiej właśnie zostawić syf. 

W normalnym projekcie wygląda tak że jak chcesz samochód na mapie ale jeszcze go nie masz to robisz blok 5m x 2m x 1.5m, kroisz go w dwóch miejscach i wyciągasz fragment do góry pomniejszając face na samej górze który służy jako dach. I nadajesz mu jakiś fioletowy albo różowy kolor. Coś jaskrawego. Co od razu rzuca się w oczy. Po prostu nie da się tego pominąć. 

Wrzuć jakiś model 3D wygenerowany przez AI i jeżeli obszar ma dużo detali to zawsze możesz nie zauważyć crapu. 

Żeby nie było - takie rzeczy i tak się dzieją w grach. Ile razy graliście by zobaczyć w jakimś miejscu kiepską teksturę albo model bez detali który został przypadkiem? Jeszcze zabawniejsze jest kiedy ktoś zapomni o kolizji i np. w GTA było miejsce za budynkiem gdzie dało się wjechać pod mapę. 




