Wydawca Manor Lords ostro o AI w produkcji gier. „To jest rakotwórcze”

Naprawdę nienawidzę sztucznej inteligencji generującej grafikę i w wielu aspektach utrudniła mi życie… nagle zanieczyszcza rzeczy w sposób, w jaki nie powinna. W naszych umowach dotyczących wydawania gry jest teraz zapisane: „żadnych zasobów stworzonych przez AI”.

Doszliśmy do punktu, w którym rozmawiamy też z deweloperami i zalecamy, żeby w żadnym miejscu procesu nie używali generatywnej AI, bo niektórzy mogliby pomyśleć: „Ok, może w tym miejscu użyję jej jako tymczasowego elementu”, prawda? Ludzie mogą pomyśleć, że nigdy nie chcieliby dopuścić AI do gry, ale pomyślą: „To może być placeholder w tym prototypowym buildzie”. Ale jeśli to się zrobi, oczywiście istnieje szansa, że to się przemyci, bo wystarczy, żeby jedna taka rzecz została w jakimś buildzie i nie została zastąpiona. Z tego powodu musimy ciągle nad tym czuwać, radzić sobie z tym i próbować zapobiegać, żeby się przemycało, bo to jest rakotwórcze.