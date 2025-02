Wyczekiwany film science fiction Davida Cronenberga w końcu z datą premiery. The Shrouds zmrozi krew w żyłach?

The Shrouds oparty został na wyjątkowo ciekawym koncepcie. Wiadomo już kiedy film trafi do kin.

Jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów 2025 roku, The Shrouds w reżyserii Davida Cronenberga, wkrótce trafi do kin. W końcu potwierdzona została data premiery. Janus Films i Sideshow ogłosiły, że produkcja zadebiutuje na dużym ekranie 18 kwietnia w Nowym Jorku i Los Angeles, a tydzień później – 25 kwietnia – rozszerzy swoją dystrybucję na całe Stany Zjednoczone. Nie wiadomo jednak, czy te optymistyczne informacje tyczą się też polskiej dystrybucji.

Nowy film twórcy Wideodromu z datą premiery

Film miał swoją światową premierę na Festiwalu Filmowym w Cannes w 2024 roku, gdzie wzbudził duże zainteresowanie. Od tamtej pory jego dystrybucyjny los nie był jasny. Cronenberg, twórca kultowych Wideodrom i eXistenZ, najwyraźniej jednak zdoła zaprezentować nową historię. Będzie to powrót do tematyki, z której jest najlepiej kojarzony – The Shrouds zapowiada się na kolejną mroczną i prowokującą opowieścią, balansującą na granicy sci-fi, horroru i egzystencjalnego dramatu.