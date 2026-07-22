Dragon Ball Z wkracza w świat mody. Powstała kolekcja obuwia Converse ze Smoczymi Kulami

Converse i Dragon Ball Z łączą siły. Kolekcja siedmiu modeli butów zadebiutuje już 23 lipca, choć dla nas będzie ona dostępna dopiero 11 sierpnia.

Firma Converse oficjalnie zaprezentowała nową kolekcję stworzoną we współpracy z Dragon Ball Z. W jej skład wchodzi siedem modeli obuwia, odzież oraz możliwość stworzenia własnych projektów w usłudze Converse By You. Premiera kolekcji odbędzie się 23 lipca, początkowo za pośrednictwem oficjalnych kanałów sprzedaży Converse w Ameryce Północnej oraz Wielkich Chinach. Globalny debiut zaplanowano natomiast na 11 sierpnia. Convers i Dragon Ball Z łączą siły Centralnym elementem kolekcji jest siedem wersji kultowych butów Chuck 70, nawiązujących do najbardziej rozpoznawalnych postaci z uniwersum Dragon Ball Z. Powstaną modele inspirowane Shenronem, Son Goku, Vegetą, Cellem, Friezą, Majin Buu oraz Fuzją Trunksa i Gotena czyli Gotenksa. Najbardziej wyjątkowym modelem jest wersja poświęcona Shenronowi, wykorzystująca klasyczną biało-czarną kolorystykę Chuck 70 oraz pełnowymiarową grafikę przedstawiającą legendarnego Smoczego Boga.

Każda para otrzymała charakterystyczne elementy inspirowane konkretnymi bohaterami. Model Son Goku wykorzystuje pomarańczowe płótno nawiązujące do stroju głównego bohatera, a dodatkowym detalem jest zawieszka przedstawiająca czterogwiazdkową Smoczą Kulę. Wersja Vegety utrzymana została w biało-niebieskiej kolorystyce i ozdobiona geometrycznymi wzorami inspirowanymi technologią Saiyan. Do butów dołączony będzie również odpinany brelok przedstawiający Scouter. Modele Friezy oraz Cella wiernie odwzorowują wygląd obu antagonistów. W przypadku Friezy zastosowano między innymi błyszczący fioletowy język z lakierowanej skóry, natomiast model Cella wyróżniają charakterystyczne wydłużone elementy przypominające jego rogi. Buty inspirowane Majin Buu otrzymały zabawne detale przedstawiające twarz bohatera biegnącą przez środkową część cholewki. Kolekcję zamyka model Fusion, przedstawiający Trunksa i Gotena wykonujących słynny Fusion Dance, którego efektem jest powstanie Gotenksa. Wszystkie modele możecie obejrzeć na stronie producenta.

GramTV przedstawia:

Converse ujawniło również ceny nowych butów. Model Shenron będzie kosztował 100 dolarów, modele Son Goku, Vegeta, Frieza oraz Cell zostaną wycenione na 80 dolarów za parę, natomiast modele Majin Buu oraz Fusion trafią do sprzedaży wyłącznie w rozmiarach dziecięcych i będą kosztować 55 dolarów. Równocześnie z obuwiem do sprzedaży trafi także odzież inspirowana serią. Kolekcja obejmie dwie koszulki i bluzę z kapturem. Fani otrzymają również możliwość stworzenia własnych projektów dzięki specjalnym motywom dodanym do usługi Converse By You. Premiera kolekcji odbędzie się 23 lipca za pośrednictwem oficjalnych kanałów sprzedaży Converse w Ameryce Północnej oraz regionie Wielkich Chin, z kolei na światowy debiut trzeba będzie poczekać do 11 sierpnia, kiedy kolekcja trafi na pozostałe rynki, w tym oczywiście w Polsce.