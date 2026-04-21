Wycofany siedem miesięcy temu serial Apple wreszcie zadebiutuje na platformie. Jest termin premiery

Radosław Krajewski
2026/04/21 08:00
Kontrowersyjna produkcja wreszcie może zadebiutować na streamingu.

Wszystko wskazuje na to, że The Savant wreszcie trafi do widzów. Produkcja platformy Apple TV, w której główną rolę gra Jessica Chastain, ma zadebiutować w lipcu, niemal rok po niespodziewanym wstrzymaniu premiery.

The Savant

The Savant – wycofany serial Apple TV wreszcie trafi do widzów

Decyzja o opóźnieniu zapadła we wrześniu ubiegłego roku, krótko po zabójstwie Charlie Kirk. Wówczas przedstawiciele platformy tłumaczyli, że potrzebują czasu na ponowną ocenę serialu. Produkcja porusza tematykę przemocy i ekstremizmu, choć nie ma bezpośredniego związku z rzeczywistymi wydarzeniami. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że decyzja została podjęta po dokładnym rozważeniu wszystkich okoliczności, a twórcy liczą na zrozumienie widzów i zapowiadają premierę w późniejszym terminie.

The Savant opowiada historię tajnej agentki operującej pod pseudonimem Savant, która infiltruje internetowe grupy szerzące nienawiść, aby rozpracować je od środka. Projekt powstawał przez lata i od początku był fikcyjną opowieścią inspirowaną współczesnymi zagrożeniami.

Opóźnienie wywołało jednak sporo kontrowersji. Wiele osób wskazywało, że decyzja platformy była przesadną reakcją i wynikała bardziej z obaw o odbiór medialny niż z realnych podobieństw do tragicznych wydarzeń. Tym bardziej, że branża regularnie publikuje treści zahaczające o tematykę przemocy czy polityki, bez ingerowania w harmonogram premier.

Sytuacja była o tyle nietypowa, że część dziennikarzy zdążyła już otrzymać przedpremierowe odcinki i przygotować recenzje, które w ostatniej chwili wstrzymano. Przez długi czas nie było też jasne, czy serial w ogóle ujrzy światło dzienne.

Teraz jednak wszystko wskazuje na pozytywny finał tej historii. Jessica Chastain przyznała w rozmowie z Variety, że wcześniej nie była pewna losów projektu, ale dziś może już potwierdzić, że widzowie zobaczą serial. Planowana premiera przypadnie mniej więcej dziesięć miesięcy po pierwotnej decyzji o wstrzymaniu emisji.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/4/20/jessica-chastains-the-savant-finally-eyes-july-premiere-almost-a-year-after-charlie-kirk-related-delay-at-apple-tv

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 08:49

Content creatorzy się cieszą - to będzie kopalnia memów i materiał na wiele dyskusji :)




