Wycofany siedem miesięcy temu serial Apple wreszcie zadebiutuje na platformie. Jest termin premiery

Kontrowersyjna produkcja wreszcie może zadebiutować na streamingu.

Wszystko wskazuje na to, że The Savant wreszcie trafi do widzów. Produkcja platformy Apple TV, w której główną rolę gra Jessica Chastain, ma zadebiutować w lipcu, niemal rok po niespodziewanym wstrzymaniu premiery. The Savant – wycofany serial Apple TV wreszcie trafi do widzów Decyzja o opóźnieniu zapadła we wrześniu ubiegłego roku, krótko po zabójstwie Charlie Kirk. Wówczas przedstawiciele platformy tłumaczyli, że potrzebują czasu na ponowną ocenę serialu. Produkcja porusza tematykę przemocy i ekstremizmu, choć nie ma bezpośredniego związku z rzeczywistymi wydarzeniami. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że decyzja została podjęta po dokładnym rozważeniu wszystkich okoliczności, a twórcy liczą na zrozumienie widzów i zapowiadają premierę w późniejszym terminie.

The Savant opowiada historię tajnej agentki operującej pod pseudonimem Savant, która infiltruje internetowe grupy szerzące nienawiść, aby rozpracować je od środka. Projekt powstawał przez lata i od początku był fikcyjną opowieścią inspirowaną współczesnymi zagrożeniami.

Opóźnienie wywołało jednak sporo kontrowersji. Wiele osób wskazywało, że decyzja platformy była przesadną reakcją i wynikała bardziej z obaw o odbiór medialny niż z realnych podobieństw do tragicznych wydarzeń. Tym bardziej, że branża regularnie publikuje treści zahaczające o tematykę przemocy czy polityki, bez ingerowania w harmonogram premier. Sytuacja była o tyle nietypowa, że część dziennikarzy zdążyła już otrzymać przedpremierowe odcinki i przygotować recenzje, które w ostatniej chwili wstrzymano. Przez długi czas nie było też jasne, czy serial w ogóle ujrzy światło dzienne. Teraz jednak wszystko wskazuje na pozytywny finał tej historii. Jessica Chastain przyznała w rozmowie z Variety, że wcześniej nie była pewna losów projektu, ale dziś może już potwierdzić, że widzowie zobaczą serial. Planowana premiera przypadnie mniej więcej dziesięć miesięcy po pierwotnej decyzji o wstrzymaniu emisji.

