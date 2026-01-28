Zaloguj się lub Zarejestruj

EA Lunar New Year Sale. Wyprzedaż gier Electronic Arts na Steamie

Patrycja Pietrowska
2026/01/28 17:00
Użytkownicy Steama mogą skorzystać ze zniżek na tytuły pochodzące od EA.

Na platformie Steam pojawiła się dobra okazja dla graczy. Tytuły pochodzące od wydawcy Electronic Arts zostały bowiem przecenione w ramach Lunar New Year Sale. W ofercie znajdziemy różnorodne gry, w tym Need for Speed Unbound, STAR WARS Jedi: Ocalały czy EA SPORTS Madden NFL 26.

Lunar New Year Sale
Lunar New Year Sale

Obniżki cen na gry EA. Wyprzedaż Lunar New Year Sale na Steamie

EA przygotowało specjalne wydarzenie na platformie Valve. Wystartowała wyprzedaż Lunar New Year Sale, która pozwala zaoszczędzić na tytułach pochodzących od Electronic Arts. Poniżej przedstawiamy wybrane gry z oferty:
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

