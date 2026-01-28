EA Lunar New Year Sale. Wyprzedaż gier Electronic Arts na Steamie

Na platformie Steam pojawiła się dobra okazja dla graczy. Tytuły pochodzące od wydawcy Electronic Arts zostały bowiem przecenione w ramach Lunar New Year Sale. W ofercie znajdziemy różnorodne gry, w tym Need for Speed Unbound, STAR WARS Jedi: Ocalały czy EA SPORTS Madden NFL 26.
Obniżki cen na gry EA. Wyprzedaż Lunar New Year Sale na Steamie
EA przygotowało specjalne wydarzenie na platformie Valve. Wystartowała wyprzedaż Lunar New Year Sale, która pozwala zaoszczędzić na tytułach pochodzących od Electronic Arts. Poniżej przedstawiamy wybrane gry z oferty:
- Dragon Age: Straż Zasłony – 94,46 zł (zamiast 269,90 zł)
- Dragon Age: Inkwizycja – 47,47 zł (zamiast 189,90 zł)
- Need for Speed Payback – 31,17 zł (zamiast 119,90 zł)
- Need for Speed Unbound – 41,98 zł (zamiast 299,90 zł)
- Need for Speed Most Wanted – 17,47 zł (zamiast 69,90 zł)
- STAR WARS Jedi: Ocalały – 35,98 zł (zamiast 299,90 zł)
- EA SPORTS Madden NFL 26 – 89,97 zł (zamiast 299,90 zł)
- The Sims 4 Wiejska sielanka Dodatek – 47,47 zł (zamiast 189,90 zł)
- The Sims 4 Zostań gwiazdą – 47,47 zł (zamiast 189,90 zł)
- The Sims 4 Dochodowe hobby Dodatek – 116,93 zł (zamiast 179,90 zł)
- The Sims 4 Życie i śmierć Dodatek – 89,95 zł (zamiast 179,90 zł)
- Dead Space – 53,98 zł (zamiast 269,90 zł)
- Titanfall 2 – 23,98 zł (zamiast 119,90 zł)
- Mass Effect Edycja legendarna – 40,48 zł (zamiast 269,90 zł)
- A Way Out – 11,99 zł (zamiast 119,90 zł)
- Unravel Two – 13,48 zł (zamiast 89,90 zł)
- Unravel – 13,48 zł (zamiast 89,90 zł)
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.
