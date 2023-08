Wyciekły zdjęcia Lenovo Legion Go. Na rynku konsol przenośnych pojawi się nowy gracz

Wygląda na to, że Lenovo wchodzi do walki z przenośnymi konsolami do gier, a wycieki zdjęć i specyfikacji rzekomego Lenovo Legion Go robią furorę w Internecie.

Zdjęcia, które wyciekły, ujawniają pudełkowaty projekt przypominający Nintendo Switch, wraz z odłączanymi kontrolerami i 8-calowym ekranem. Podobnie jak Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go ma działać w systemie Windows 11 i jest zasilany przez nowe procesory AMD Phoenix. Dzięki tym specyfikacjom jest w stanie zapewnić bezproblemową mobilną rozgrywkę entuzjastom komputerów PC.

Z pierwszych pogłosek wynika, że do urządzenia trafi procesor AMD Phoenix oraz 8-calowy wyświetlacz. Podobno w przeciwieństwie do swojego konkurenta, ROG Ally, korzystającego z AMD Ryzen Z1 Extreme, konsola Lenovo zostanie wyposażona w jeden z mobilnych procesorów AMD Zen 4. Posiada on osiem rdzeni, a także regulowany zakres mocy od 15 watów do 30 W, podobnie jak ROG Ally.

Z pierwszych pogłosek wynika, że do urządzenia trafi procesor AMD Phoenix oraz 8-calowy wyświetlacz. Podobno w przeciwieństwie do swojego konkurenta, ROG Ally, korzystającego z AMD Ryzen Z1 Extreme, konsola Lenovo zostanie wyposażona w jeden z mobilnych procesorów AMD Zen 4. Posiada on osiem rdzeni, a także regulowany zakres mocy od 15 watów do 30 W, podobnie jak ROG Ally.

Lenovo Legion Go jednak istnieje?

AMD udostępnia swój wydajny układ mobilny większej liczbie marek i wydaje się, że urządzenia przenośne, takie jak ROG Ally i Steam Deck, przynoszą pieniądze. Według niektórych raportów, ROG Ally sprzedał już ponad 500 000 sztuk, a Steam Deck osiągnął blisko 3 miliony sprzedanych egzemplarzy.