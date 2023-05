Wraz z zapowiedzią nowej konsoli przenośnej Asus ROG Ally, pojawiły się głosy, że może to być zabójca Steam Decka. Po premierze urządzenia, oceny są mieszane, ale wciąż nie brak głosów, że jest to o wiele mocniejszy sprzęt. Co ciekawe, Valve twierdzi, że jest niezwykle podekscytowany i szczęśliwy z powodu premiery Asus ROG Ally. Na Twitterze pojawił się nawet specjalny, gratulacyjny wpis.

Gratulacje dla firmy Asus z powodu premiery ROG Ally! Cieszymy się, że ekosystem urządzeń przenośnych PC wciąż się rozwija, a gracze mają więcej możliwości mobilnego grania w swoje ulubione tytuły.

Valve jest „podekscytowany” premierą Asus ROG Ally

Nowa „konsola” Asusa jest pozycjonowana jako bezpośredni konkurent Steam Decka. Mimo tego warto pamiętać, że Asus ROG Ally jest produktem o lepszej specyfikacji, ale też nie ma wątpliwości, że droższy. Kupując ROGa, użytkownicy nie mają tez możliwości wyboru konfiguracji. Jest dostępna tylko jedna w cenie 700 dolarów.