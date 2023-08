Asus ROG Ally i Steam Deck mogą mieć niedługo nowe konkurenta

Czyżby moda na handheldy powracała? Pojawiła się plotka, że Lenovo pracuje nad przenośnym konkurentem dla Asus ROG Ally i Steam Decka, który nazywa się Legion Go.

Z pierwszych pogłosek wynika, że do urządzenia trafi procesor AMD Phoenix oraz 8-calowy wyświetlacz. Podobno w przeciwieństwie do swojego konkurenta, ROG Ally, korzystającego z AMD Ryzen Z1 Extreme, konsola Lenovo zostanie wyposażona w jeden z mobilnych procesorów AMD Zen 4. Posiada on osiem rdzeni, a także regulowany zakres mocy od 15 watów do 30 W, podobnie jak ROG Ally.

Jeśli plotka okaże się prawdziwa, będzie to drugie podejście Lenovo do mobilnego gamingu. Trzeba w tym miejscu przypomnieć ich Legion Play, urządzenie przenośne oparte na chmurze, podobne do Razer Edge i Logitech G Cloud, które nigdy nie trafiło na rynek. Asus ROG Ally i Steam Deck będą miały konkurenta? AMD udostępnia swój wydajny układ mobilny większej liczbie marek i wydaje się, że urządzenia przenośne, takie jak ROG Ally i Steam Deck, przynoszą pieniądze. Według niektórych raportów, ROG Ally sprzedał już ponad 500 000 sztuk, a Steam Deck osiągnął blisko 3 miliony sprzedanych egzemplarzy.

