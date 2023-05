Steam Deck rozwalony na łopatki? ROG Ally - specyfikacja, cena i data premiery

Steam Deck w okolicach swojej premiery wywołał naprawdę sporo szumu. Sprzęt cieszył się dużym zainteresowaniem, a w kolejce do kupienia urządzenia od Valve ustawiały się kolejki. O Asus ROG Ally usłyszeliśmy już jakiś czas temu, a informacja o mocnej specyfikacji i obecności systemu operacyjnego Windows 11 na pokładzie sprawiły, że nowy gracz został ciepło przyjęty na rynku. Teraz poznaliśmy jeszcze więcej szczegółów dotyczących Asus ROG Ally.

Asus ROG Ally jest mocniejszy i droższym od Steam Decka

Co znajduje się wewnątrz Asus ROG Ally? Dotykowy 7-calowy ekran z matrycą IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 i odświeżaniu 120 Hz. Procesor AMD Ryzen Z1 Extreme oferujący 8 rdzeni, 16 wątków z układem GPU o wydajności do 8,6 teraflopów mocy. W dalszej części roku pojawi się w sprzedaży również drugi model wyposażony w procesor AMD Ryzen Z1 oferujący 6 rdzeni i 12 wątków. Do tego 16 GB pamięci LPDDR5, dysk SSD 512 GB 4.0 NVMe i bateria 40 Wh. Pełną specyfikację ze wszystkimi szczegółami znajdziecie na stronie producenta.