Wyciekły pierwsze gry z PlayStation Plus Extra i Premium na październik

Pod koniec września poznaliśmy pierwszy tytuł, który pojawi się w listopadowej ofercie PlayStation Plus Extra i Premium. Ale co z ofertą na bieżący miesiąc? Niezawodny serwis Dealabs ujawnił listę pierwszych tytułów, które subskrybenci usługi będą mogli sprawdzić już w przyszłym tygodniu.

Wyciek ujawnia, że w PS Plus Extra i Premium pojawi się Gotham Knights, które od niedawna dostępne jest również w Xbox Game Pass. Ponadto posiadacze abonamentu będą mogli zagrać w The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, a także Disco Elysium: The Final Cut oraz Far: Changing Tides. Listę pierwszych gier z październikowej oferty znajdziecie poniżej.

PlayStation Plus Extra i Premium – wyciek pierwszych gier z oferty na październik 2023