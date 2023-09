PS Plus Extra i Premium z pierwszą grą w listopadzie. Sony zaoferuje premierowy tytuł

Duża nowość pojawi się w PlayStation Plus Extra i Premium już w przyszłym miesiącu.

Wczoraj Sony ujawniło pełną listę gier w PlayStation Plus na październik, a tym razem japońska firma zaskoczyła zaprezentowaniem pierwszego tytułu, który trafi do PS Plus Extra i Premium w listopadzie. Dokładnie 15 listopada swoją premierę ma Teardown i od tego dnia produkcja dostępna będzie dla posiadaczy abonamentu Sony.

PlayStation Plus Extra i Premium z pierwszą ujawnioną grą w listopadzie

Teardown to gra studia Tuxedo Labs, która w kwietniu ubiegłego roku zadebiutowała na komputerach osobistych. W listopadzie swoją premierę będzie mieć konsolowa wersja, a edycję na PlayStation 5 będziecie mogli ograć w ramach PlayStation Plus Extra i Premium.