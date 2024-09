Wyciekły ceny PS5 i DualSense w limitowanej edycji na 30. urodziny PlayStation

Według informacji, do których dotarł „billbil-kun”, DualSense – 30th Anniversary Limited Edition będzie kosztować 79,99 dolarów. Szacowana cena wspomnianego pada w Europie to natomiast 69,99 funtów i 79,99 euro. Insider podkreśla, że limitowana wersja kontrolera do PlayStation 5 z okazji 30. urodzin PlayStation ma kosztować tyle samo, co wersja inspirowana grą Astro Bot, czyli około 370 złotych.

Na koniec warto dodać, że premiera limitowanych edycji konsol PlayStation 5 i PlayStation 5 Pro, a także kompatybilnych z nimi akcesoriów, zaplanowana jest na 21 listopada 2024 roku. Zgodnie z zapowiedziami już w najbliższy czwartek – 26 września 2024 roku – ruszt natomiast przedsprzedaż.