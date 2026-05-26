Po 27 jedna z postaci Toy Story w końcu przemówi. Pixar ma jednak pewien haczyk

Toy Story 5 wprowadzi do serii coś, czego wcześniej jeszcze nie było. Po 27 latach milczenia przemówi Mustant — koń Jessie, którego widzowie poznali jeszcze w Toy Story 2 z 1999 roku. Jest jednak pewien haczyk.
Toy Story 5 – Mustang w końcu przemówi
Jak podaje LADbible, Mustang nie zacznie nagle normalnie mówić przez cały film. Głos otrzyma jedynie jego „zły alter ego”, które pojawi się w jednej ze scen nowej części. W postać wcieli się Alan Cumming — aktor znany między innymi z X-men 2, serii Mali agenci. Cumning ma gościnnie pojawić się także w Avengers: Doomsday. Podobny charakter ma mieć jego wystętp w Toy Story 5. Sam aktor zdradził, że twórcy długo eksperymentowali z głosem postaci.
Testowaliśmy różne wersje głosu, zanim wybraliśmy tę właściwą. Gdy zobaczycie film, zrozumiecie, dlaczego rozważaliśmy tak wiele możliwości.
Cumming podkreśla też, że jego udział jest jedynie cameo i fani nie powinni spodziewać się, że Mustang nagle stanie się pełnoprawną gadającą postacią.
To mały występ, ale bardzo ekscytujący, bo ta postać nigdy wcześniej nie miała głosu.
Sam Mustang pozostanie więc w większości dokładnie takim bohaterem, jakiego widzowie pamiętają — ekspresyjnym, ale niemym towarzyszem Jessie. Jak już wiemy, nowa część serii ma ponownie skupić się na Chudym, Buzzie i reszcie zabawek tym razem próbujących odnaleźć się w świecie nowoczesnej technologii. Sporym problemem okaże się bowiem obsesja Bonnie na punkcie tabletu i cyfrowej rozrywki. Pixar najwyraźniej chce więc pokazać starcie klasycznych zabawek z nowym pokoleniem wychowanym na ekranach.
To zresztą kolejny dowód na to, że studio nadal bardzo ostrożnie podchodzi do marki Toy Story. Po ogromnym sukcesie Toy Story 4 — które zarobiło ponad miliard dolarów — Pixar stara się rozwijać serię bez całkowitego burzenia tego, do czego przywiązali się widzowie. Premiera filmu została zaplanowana na 19 czerwca.
