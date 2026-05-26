Po 27 jedna z postaci Toy Story w końcu przemówi. Pixar ma jednak pewien haczyk

Toy Story 5 wprowadzi do serii coś, czego wcześniej jeszcze nie było. Po 27 latach milczenia przemówi Mustant — koń Jessie, którego widzowie poznali jeszcze w Toy Story 2 z 1999 roku. Jest jednak pewien haczyk.

Toy Story 5 – Mustang w końcu przemówi

Jak podaje LADbible, Mustang nie zacznie nagle normalnie mówić przez cały film. Głos otrzyma jedynie jego „zły alter ego”, które pojawi się w jednej ze scen nowej części. W postać wcieli się Alan Cumming — aktor znany między innymi z X-men 2, serii Mali agenci. Cumning ma gościnnie pojawić się także w Avengers: Doomsday. Podobny charakter ma mieć jego wystętp w Toy Story 5. Sam aktor zdradził, że twórcy długo eksperymentowali z głosem postaci.