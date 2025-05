Wyciekł tytuł drugiej części Super Mario Bros Film. Zbyt wcześnie ujawniono szczegóły

Wygląda na to, że Univesal Pictures przypadkowo ujawniło oficjalny tytuł kontynuacji Super Mario Bros. Film. Na swojej oficjalnej stronie udostępniono za wcześnie informację prasową dotyczącą nadchodzącej prezentacji Upfront Showcase. Wśród nadchodzących premier filmowych znalazła się pozycja zatytułowana Super Mario World.

Zaprezentowano ekscytującą ofertę filmów od Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation i Illumination, w tym Megan 2.0, Nobody 2, Bad Guys 2, How to Train Your Dragon, Downton Abbey: The Grand Finale, Black Phone 2, HIM, The Phoenician Scheme, Super Mario World, Shrek i Minions – czytamy w pierwotnej wersji oświadczenia.