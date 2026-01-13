Wyciekł tytuł Czarnej Pantery 3. Mroczne cienie nad Wakandą

Produkcja filmu ruszy już niebawem.

Prace nad Czarną Panterą 3 powoli nabierają kształtów, a do sieci trafiły informacje sugerujące, że to właśnie ten film otworzy nowy rozdział MCU po wydarzeniach z Avengers: Secret Wars. Choć Marvel Studios wciąż milczy, kolejne doniesienia rzucają nowe światło na możliwy tytuł i plan zdjęć. Czarna Pantera 3 – wyciekł tytuł filmu Według wpisu odnalezionego w bazie Film and Television Industry Alliance, zdjęcia do trzeciej odsłony Czarnej Pantery miałyby ruszyć w Londynie już 15 czerwca tego roku. Produkcja ma funkcjonować pod roboczym tytułem Shadows of Wakanda. Opis fabuły sugeruje skupienie się na kruchości Wakandy po śmierci T’Challi oraz na Shuri, która ma przejąć rolę zarówno wojowniczki, jak i przywódczyni. Trzeba jednak podkreślić, że podobne zestawienia często powstają na bazie plotek krążących w sieci, a nie oficjalnych materiałów studia.

Za kamerą ponownie ma stanąć Ryan Coogler, który wcześniej zapowiadał, że Czarna Pantera 3 będzie jego kolejnym projektem. W obsadzie coraz częściej wymienia się Denzela Washingtona, a według nieoficjalnych informacji nowym T’Challą mógłby zostać Damson Idris. Obecnie są to jednak wyłącznie spekulacje, podobnie jak krążące po sieci grafiki koncepcyjne, których pochodzenie pozostaje niejasne. Seria ma za sobą imponujące wyniki finansowe. Pierwsza Czarna Pantera z 2018 roku zarobił na świecie ponad 1,3 miliarda dolarów, a druga część osiągnęła w 2022 roku 859 milionów dolarów, co uznano za bardzo solidny rezultat w realiach po pandemii.

GramTV przedstawia:

Tymczasem w innych zakątkach MCU głośno zrobiło się o Colmanie Domingo. Aktor pojawił się na czerwonym dywanie Złotych Globów i zdradził, że rozmawiał z szefem Marvel Studios. Odbyłem jedno naprawdę piękne spotkanie z Kevinem Feige. Bardzo chciałbym być częścią Marvelowego uniwersum, ale zależy mi na tym, żeby było to coś przemyślanego i konkretnego. Nie chcę brać udziału w czymkolwiek przypadkowym. Wczytywanie ramki mediów. Domingo użyczył już głosu Normanowi Osbornowi w animowanym serialu Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa, jednak najwyraźniej czeka na rolę aktorską w wersji kinowej.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.