Gracze Hogwarts Legacy odkryli nowy sekret. Po latach fani zostali zaskoczeni przywołaniem smoka

Produkcja wciąż zaskakuje, nawet trzy lata po swojej premierze.

Choć od premiery Hogwarts Legacy minęły już ponad trzy lata, gra wciąż potrafi zaskoczyć nawet najbardziej oddanych fanów. Produkcja Avalanche Software nie jest już oczywiście tak intensywnie ogrywana jak wcześniej, ale nadal ma aktywną społeczność, która wraca do świata magii, przeczesuje mapę i dzieli się kolejnymi znaleziskami. Najnowsze odkrycie pokazuje, że w grze wciąż mogą kryć się detale, o których wielu graczy nie miało pojęcia. Sekret Hogwarts Legacy odkryty po latach. Smok z Feldcroft wciąż zaskakuje graczy Tym razem chodzi o smoka, którego można spotkać w okolicach Feldcroft. Jeden z użytkowników Reddita opisał sposób na wywołanie konkretnej scenki z udziałem latającej bestii. Co ciekawe, część fanów przyznała, że nie wiedziała nawet, iż taki smok może pojawić się swobodnie na mapie, poza misjami i przygotowanymi wcześniej sekwencjami fabularnymi.

Według opisu gracza należy przenieść się do punktu szybkiej podróży w Feldcroft, skręcić w lewo, a następnie, po zauważeniu zamku, polecieć w jego prawą stronę. Po okrążeniu budowli warto zwrócić uwagę na pobliską półkę skalną. Jeżeli znajduje się tam owca albo krowa, smok powinien pojawić się po locie w kierunku gniazda Fwoopera, w miejscu, gdzie przy skałach rośnie samotne drzewo. Następnie trzeba wylądować przed drzewem, po czym ponownie wzbić się w powietrze. Bestia ma wtedy pojawić się od południa. Najciekawsze jest jednak to, co dzieje się później. Jeśli gracz podąży za smokiem, może zobaczyć, jak stworzenie porywa owcę albo krowę i odlatuje z nią, najpewniej traktując zwierzę jako przekąskę. To drobny, ale bardzo klimatyczny szczegół, który dobrze pasuje do świata przedstawionego i pokazuje, jak wiele ukrytych scenek mogło umknąć graczom podczas pierwszego przejścia. Reakcje społeczności są dość wymowne. Wielu fanów przyznało, że nigdy wcześniej nie natrafiło na tę sytuację, mimo spędzenia w Hogwarts Legacy wielu godzin. Wow, nie miałem pojęcia, że da się to zrobić.

GramTV przedstawia:

Inny gracz dodał: Jeszcze nigdy żadnego nie widziałem, muszę tego spróbować. Pojawiły się też głosy osób, które wcześniej natrafiły na smoka, ale nie były pewne, czy rzeczywiście widziały coś wyjątkowego: Wiedziałem, że widziałem smoka! Myślałem, że zwariowałem. Leżał na plaży, kiedy go zauważyłem, a potem się odwróciłem i już go nie było!. Warto dodać, że mowa najpewniej o jedynym smoku, który może swobodnie pojawić się na mapie Hogwarts Legacy. Inne smoki obecne w grze są powiązane z konkretnymi zadaniami albo scenami fabularnymi, dlatego to odkrycie wzbudziło tak duże zainteresowanie wśród fanów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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