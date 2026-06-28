LEGO Gra o tron zachwyca. Fanowski projekt pozwala poznać całe Westeros

Fan podsunął LEGO gotowy pomysł na zastaw z Gry o tron.

Finałowy sezon Gry o tron do dziś budzi spore emocje wśród widzów, ale trudno zaprzeczyć, że samo uniwersum stworzone przez George’a R.R. Martina wciąż ma ogromną siłę przyciągania. Popularność Rodu smoka oraz zainteresowanie kolejnymi produkcjami osadzonymi w tym świecie pokazują, że Westeros nadal działa na wyobraźnię fanów. Teraz jeden z nich postanowił przenieść ten kontynent do zupełnie innego medium, tworząc imponującą konstrukcję z klocków LEGO. LEGO Gra o tron – fan stworzył klockową mapę Westeros Autorem projektu jest Anthony Ducre, doświadczony budowniczy LEGO, który przygotował ogromną makietę Westeros. Całość składa się z około 125 tysięcy elementów i mierzy 3,2 metra długości oraz 1,2 metra szerokości. To nie jest jednak zwykła mapa złożona z klocków. Konstrukcja pozwala prześledzić najważniejsze miejsca znane z Gry o tron, zaczynając od terenów położonych daleko na północy, za Murem, a kończąc na Dorne i stolicy tego regionu, czyli Słonecznej Włóczni.

Największe wrażenie robi jednak sposób, w jaki autor nawiązał do kultowej czołówki serialu HBO. W projekcie znalazły się liczne mechaniczne elementy, dzięki którym ponad tuzin zamków i miast ma ruchome części. Ich działanie ma przypominać animowane lokacje pojawiające się w intro Gry o tron, gdzie kolejne twierdze i miasta wyłaniały się z mapy niczym skomplikowane mechanizmy.

GramTV przedstawia:

Anthony Ducre zadbał również o detale widoczne poza samą powierzchnią mapy. Boki konstrukcji zaprojektowano tak, aby przywodziły na myśl krypty Winterfell. To właśnie tam podczas ataku Nocnego Króla ukrywała się część bohaterów, co dla wielu widzów stało się jednym z bardziej pamiętnych momentów ostatniego sezonu. W makiecie znalazły się także kamienne posągi oraz drobne easter eggi, które mają nagradzać uważniejszych fanów sagi. Fani uniwersum wciąż czekają także na Wichry zimy, czyli kolejną część literackiego cyklu Pieśń lodu i ognia. George R.R. Martin od lat zapewnia, że nadal pracuje nad książką, ale data premiery pozostaje nieznana. Do tego czasu podobne projekty pokazują, że Westeros żyje nie tylko w serialach i książkach, lecz także w wyobraźni fanów, którzy potrafią odtworzyć je w naprawdę spektakularny sposób.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.