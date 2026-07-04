Wyciekła cała fabuła Avengers: Doomsday? Fani powinni przygotować się na dramatyczny finał

Jeden z dziennikarzy potwierdził prawdziwość części z przecieku.

W sieci pojawiły się kolejne doniesienia dotyczące fabuły Avengers: Doomsday. Choć na ten moment nic nie zostało oficjalnie potwierdzone, przeciek zaczął żyć własnym życiem po tym, jak youtuber John Campea miał potwierdzić wiarygodność przynajmniej jednej z wersji krążących po mediach społecznościowych. Co ciekawe, pojawiły się również sugestie, że opis fabuły był dostępny już od kilku miesięcy. Oczywiście ostrzegamy przed spoilerami! Avengers: Doomsday – ogromny wyciek fabuły filmu. Ale czy jest prawdziwy? Według najnowszych informacji chodzi najprawdopodobniej o przeciek, który wcześniej pojawił się już w sieci i miał stać się źródłem wielu późniejszych „scoopów”. Co ważne, część zawartych w nim szczegółów ma pokrywać się z oficjalnymi materiałami oraz różnymi wyciekami nagrań, które pojawiły się już po pierwszym opublikowaniu tego opisu. Należy jednak podkreślić, że nic nie zostało jeszcze potwierdzone i nie zostanie potwierdzone aż do premiery filmu w grudniu.

Według przecieku, który w całości znajdziecie na Reddicie, istotną rolę w historii ma odegrać Doctor Doom. Jego prawdziwie złowieszcza natura ma zostać ujawniona w momencie, gdy wykorzystuje powalonych Sentineli przeciwko Avengersom, X-Menom oraz Fantastycznej Czwórce. W opisywanej wersji wydarzeń nie dochodzi do tego jednak od razu. Najpierw Steve i Thor mają odkryć, że Victor Von Doom zaatakował TVA oraz zabił Lokiego. Warto jednocześnie zaznaczyć, że według nieoficjalnych informacji podczas dokrętek miało dojść do większych zmian w scenariuszu. Dotyczyć ma to między innymi roli Lokiego. Możliwe, że zmodyfikowano również sam pomysł związany z „kanonem”, a w przecieku brakuje niektórych postaci oraz wątków fabularnych. Jeśli byliście dziś w mediach społecznościowych, istnieje spora szansa, że widzieliście dyskusje na temat wycieku fabuły Avengers: Doomsday. Na ten moment absolutnie nic nie zostało potwierdzone — i prawdopodobnie nie zostanie potwierdzone aż do chwili, gdy usiądziemy do oglądania filmu w grudniu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że według doniesień podczas dokrętek wprowadzono spore zmiany, w tym dotyczące roli Lokiego – wyjaśnił Campea. Największe kontrowersje może jednak wzbudzać sam kierunek, w jakim według przecieku zmierza Avengers: Doomsday. Opisywany finał ma bowiem mocno przypominać Avengers: Wojna bez granic. Ponownie mielibyśmy otrzymać widowisko, które kończy się zwycięstwem głównego złoczyńcy. Jeśli te informacje okażą się prawdziwe, bracia Russo mogą ponownie sięgnąć po rozwiązanie, które w przeszłości przyniosło Marvelowi ogromny sukces.

GramTV przedstawia:

Nawet jeśli nie jest to dokładnie ten przeciek, do którego odnosił się John Campea, wiele wskazuje na to, że istotne szczegóły dotyczące Avengers: Doomsday zaczynają przedostawać się do sieci. Możliwe więc, że w najbliższym czasie pojawią się kolejne informacje na temat jednej z najważniejszych nadchodzących produkcji Marvel Studios. W obsadzie Avengers: Doomsday znaleźli się: Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd oraz Robert Downey Jr. W filmie pojawią się również Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Mabel Cadena, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen, Lewis Pullman, India Rose Hemsworth i Wesley Holloway, którzy zadebiutują w ramach serii Avengers. Do obsady dołączą także gwiazdy Fantastycznej Czwórki: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach oraz Joseph Quinn. Nie zabraknie również aktorów znanych z filmów o X-Menach. Na ekranie mają pojawić się Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn i James Marsden, a także Channing Tatum, znany z Deadpool & Wolverine. Za reżyserię Avengers: Doomsday oraz Avengers: Secret Wars odpowiadają bracia Russo. Scenariusz przygotował Stephen McFeely, który wcześniej współpracował z nimi przy filmach z serii Avengers oraz Captain America. Producentami widowiska są Kevin Feige, Louis D’Esposito i Jonathan Schwartz, a funkcję producenta wykonawczego pełni Callum McDougall. Przypomnijmy, że premiera Avengers: Doomsday została zaplanowana na 18 grudnia.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.