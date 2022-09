Wyciekł nowy zwiastun Czarnej Pantery: Wakanda w moim sercu

Materiał pochodzi z D23 Expo, który jeszcze nie trafił do szerokiej publiczności.

Podczas D23 Expo Marvel zaprezentował zgromadzonej w hali widowni nowy zwiastun drugiej części Czarnej Pantery. Choć do premiery filmu pozostało już mniej niż dwa miesiące, studio wciąż nie wypuściło do sieci drugiej zapowiedzi. Enigmatyczny pierwszy zwiastun nie zdradzał zbyt wiele, ale również drugi zachowany jest w podobnym stylu. Nieoczekiwanie zapowiedź trafiła na TikToka, gdzie nagraniem podzieliła się jedna z osób uczestnicząca w panelu Marvela. Materiał może w każdej chwili zostać usunięty, dlatego jeżeli jesteście zainteresowani jego obejrzeniem, to nie warto zwlekać z oglądaniem. Niestety zwiastun Czarnej Pantery: Wakandy w moim sercu jest w kiepskiej jakości i część obrazu jest niewidoczna. Materiał znajdziecie pod tym linkiem.

Za drugą część Czarnej Pantery ponownie odpowiada Ryan Coogler, który napisał scenariusz i wyreżyserował nowy film Marvela. W obsadzie znaleźli się: Danai Gurira, Lupita Nyong’o, Letitia Wright, Dominique Thorne, Winston Duke, Angela Bassett, Florence Kasumba, Isaach de Bankolé, Dorothy Steel, Danny Sapani, Michaela Coel oraz Tenoch Huerta i Martin Freeman.

Czarna Pantera 2 – data premiery

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu zadebiutuje w kinach 11 listopada 2022 roku.