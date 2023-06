Wyciekł nowy dodatek do The Sims 4. Wielu fanów czekało na to od dawna

Nieogłoszony jeszcze dodatek do gry został już usunięty ze sklepu. Jednak za sprawą zdjęcia możemy zobaczyć, że The Sims 4: Horse Ranch został wyceniony na 23,99 funtów brytyjskich, co jest promocyjną ceną z 34,99 funtów. Fani muszą więc szykować się na standardową cenę, jak na takie dodatki do gry.

