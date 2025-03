Wyciek ujawnił nowe przedmioty do Disney Dreamlight Valley. Gra otrzymała także aktualizację

Wydana w 2023 roku gra pozwala graczom przywrócić do życia zaczarowaną dolinę i sprowadzić do niej ulubione postacie z animacji Disneya i Pixara. Wśród bohaterów pojawiają się postacie z Pięknej i Bestii, Miecza w Kamieniu, Miasteczka Halloween, Herkulesa i wielu innych. Disney Dreamlight Valley pozostaje jednym z najprzytulniejszych tytułów na PlayStation 5 w 2025 roku i wygląda na to, że gracze oczekujący wiosennych nowości, wkrótce mogą się ich spodziewać.

• Wiosenny Kwiatowy Strój (Spring Flower Outfit) • Skrzydła Wiosennych Kwiatów (Spring Flower Wings) • Zestaw Wielkanocny Hunny (Easter Hunny Bundle) • Skórka na Dom w Ulu (Beehive House Skin) • Zestaw Winniego i Miodu (Winnie Honey Bundle) • Strój Alicji (Alice Player Outfit) • Pakiet Ścian Agrabahu (Agrabah Wall Bundle) • Stoisko Goofy’ego inspirowane "Zaplątanymi" (Tangled Goofy Stall) • Pluszak w stroju królika (Bunny Costume Plushie) • Gigantyczna łyżka do miodu (Giant Honey Dipper) • Uszy i ogon Kłapouchego (Eeyore Ears and Tail) • Pakiet Arkadowy (Arcade Bundle) • Zielony Pakiet Świąteczny (Green Celebration Bundle – prawdopodobnie na Dzień Świętego Patryka) • Zestaw Ogród Królika (Rabbit Garden Bundle) • Wielkanocna Rzeźba z Jajek (Easter Egg Topiary)

26 lutego Disney Dreamlight Valley otrzymało aktualizację The Tales of Agrabah, wprowadzającą nową Krainę inspirowaną Aladynem wraz z dodatkowymi zadaniami i Latającym Dywanem jako towarzyszem. Przecieki sugerują, że kolejnym przedmiotem związanym z tą aktualizacją będzie Pakiet Ścian Agrabahu.

Gameloft zdradził również plany na przyszłość. Na wiosnę do gry ma dołączyć Alicja w Krainie Czarów, natomiast w listopadowej mapie darmowej zawartości z 2024 roku pojawiła się wskazówka dotycząca Piotrusia Pana. Gracze spekulują, że w letniej aktualizacji 2025 roku do gry trafią postacie takie jak Piotruś Pan, Kapitan Hak i Dzwoneczek, co sugeruje także obrazek Skull Rock na roadmapie. Fani powinni więc wypatrywać drugiej gwiazdy po prawej stronie i kierować się prosto do rana!