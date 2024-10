Wybrano nowych liderów Avengersów. To właśnie oni będą dowodzić drużyną

Według scoopera Daniela Richtmana problem z Jonathanem Majorsem, który został skazany za napaść na swoją byłą dziewczynę, nie był jedynym powodem Marvela, aby usunąć Kanga z nowych Avengersów. Studio początkowo chciało wybrać nowego aktora do roli słynnego antagonisty, ale w końcu zdali sobie sprawę, że złoczyńca nie wytworzył wokół siebie tyle szumu, aby mógł uciągnąć kolejny film. Wtedy też postanowili zwrócić się do Roberta Downeya Jr. z propozycją zagrania Doktora Dooma.

W serwisie The Cosmic Circus pojawiło się sporo nowych informacji o kolejnych dwóch odsłonach serii Avengers. Doomsday i Secret Wars będą zupełnie innymi filmami, niż pierwotnie planowano i z tego względu prace nad oboma produkcjami opóźniły się o rok. Największą zmianą względem oryginalnego pomysłu jest odrzucenie Kanga Zdobywcy jako głównego antagonisty i zastąpienie go Doktorem Doomem, w którego wcieli się Robert Downey Jr.

Dziennikarz zdradził również, kto będzie dowodził drużyną Avengersów. Następcami Tony’ego Starka i Steve’a Rogersa będą Kapitan Marvel, a także nowy Kapitan Ameryka, czyli Sam Wilson. Perez wspomniał, że Carol Denvers będzie „jedną z najważniejszych postaci w nowych Avengersach”, a Kapitan Ameryka będzie „współprzewodniczyć drużynie”. Wcześniej wspominano również o Spider-Manie, jako jednym z liderów, ale najwyraźniej jego rola zostanie zwiększona, ale nie będzie podejmował żadnych większych decyzji dla całej drużyny.

Chociaż mogliśmy spodziewać się, że to właśnie te dwie postacie przejmą dowodzenie nad Avengersami, to Marvel może jednak zmienić te plany z powodu kiepskich opinii po pokazach testowych Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Jeżeli te reakcje zostaną powielone przez widzów, którzy wybiorą się do kina na film, studio może zostać zmuszone do zmiany tych planów.

Na koniec wspomniano, że Hugh Jackman jeszcze długo nie rozstanie się z rolą Wolverine’a. Marvel nie przewiduje wprowadzenia nowego, młodszego aktora do tej roli i chcą, aby gwiazda Deadpool & Wolverine grała Logana „tak długo, jak to tylko możliwe”.