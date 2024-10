Kapitan Ameryka 4 zmiażdżony po pokazach testowych. Marvel niczego się nie nauczył?

Wiele wskazuje na to, że kolejny film z MCU odniesie porażkę. Studio zdecyduje się na kolejne opóźnienie premiery?

W ubiegłym tygodniu odbyły się pokazy testowe dwóch różnych wersji Kapitana Ameryki 4. Teraz do sieci wyciekły szczegóły, w tym relacje widzów, którzy dalecy są od komplementowania nadchodzącej produkcji z MCU.

W ostatnich miesiącach Bob Iger, prezes Disneya, wiele wspomniał o skupieniu się na poprawie jakości filmów wytwórni, w tym również superbohaterskich produkcji Marvela. Z tego powodu opóźniono o prawie rok premierę Kapitana Ameryki: Nowy wspaniały świat, aby twórcy mieli czas na nakręcenie od nowa kilku scen podczas trwających kilka tygodni dokrętek. Najwyraźniej nic to nie dało i publiczność po obejrzeniu filmu po pokazie testowym nie jest zachwycona.

Serwis World of Reel miał okazję rozmawiać z kilkoma osobami, które brały udział w pokazach testowych. Kapitana Amerykę 4 określili jako film płaski, nudny i nieistotny w kontekście całego MCU. Ten ostatni zarzut może szczególnie dziwić, jako że film miał odnosić się zarówno do poprzednich produkcji Marvela, w tym Eternals, jak i wprowadzać nowe wątki do całego uniwersum, które nie pozostaną bez znaczenia w kolejnych filmach i serialach.