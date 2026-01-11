Wybrano najlepszy film dla dorosłych widzów roku 2025

Trwa intensywny sezon nagród filmowych, a kolejne gale potwierdzają, że jednym z najgłośniejszych tytułów ostatnich miesięcy jest Jedna bitwa po drugiej Paula Thomasa Andersona. Film znów znalazł się w centrum uwagi, tym razem podczas gali Movies for Grownups Awards, prestiżowych wyróżnień przyznawanych przez amerykańską organizację AARP, celebrującą kino tworzone przez i dla widzów 50+.

Hamnet najlepszym filmem dla dorosłych

Obraz Andersona był największym wygranym wieczoru pod względem liczby statuetek i wchodził do rywalizacji jako zdecydowany faworyt, mając aż osiem nominacji. Paradoksalnie jednak nie sięgnął po tę najważniejszą nagrodę. Tytuł najlepszego filmu roku trafił do Hamnet w reżyserii Chloé Zhao, co dla wielu obserwatorów gali było zaskoczeniem, ale i wyraźnym sygnałem, że jury postawiło na bardziej intymną, literacką wrażliwość.