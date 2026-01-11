Zaloguj się lub Zarejestruj

Wybrano najlepszy film dla dorosłych widzów roku 2025

Jakub Piwoński
2026/01/11 12:30
Faworyt sezonu nagród musiał uznać wyższość rywala.

Trwa intensywny sezon nagród filmowych, a kolejne gale potwierdzają, że jednym z najgłośniejszych tytułów ostatnich miesięcy jest Jedna bitwa po drugiej Paula Thomasa Andersona. Film znów znalazł się w centrum uwagi, tym razem podczas gali Movies for Grownups Awards, prestiżowych wyróżnień przyznawanych przez amerykańską organizację AARP, celebrującą kino tworzone przez i dla widzów 50+.

Hamnet
Hamnet

Hamnet najlepszym filmem dla dorosłych

Obraz Andersona był największym wygranym wieczoru pod względem liczby statuetek i wchodził do rywalizacji jako zdecydowany faworyt, mając aż osiem nominacji. Paradoksalnie jednak nie sięgnął po tę najważniejszą nagrodę. Tytuł najlepszego filmu roku trafił do Hamnet w reżyserii Chloé Zhao, co dla wielu obserwatorów gali było zaskoczeniem, ale i wyraźnym sygnałem, że jury postawiło na bardziej intymną, literacką wrażliwość.

GramTV przedstawia:

Podczas ceremonii doceniono także inne głośne produkcje i nazwiska sezonu. Uwagę zwróciły aktorskie wyróżnienia dla uznanych gwiazd kina. George Clooney został nagrodzony za rolę w Jey Kelly. Najlepszym filmem międzypokoleniowym okazała się Wartość sentymentalna. Zwrócił także uwagę sukces serialu The Pitt, który potwierdził, że telewizja coraz śmielej rywalizuje z kinem w kategoriach skierowanych do dojrzałej widowni.

Movies for Grownups Awards od lat podkreślają znaczenie dojrzałych historii, doświadczeń i głosów, które rzadziej przebijają się w głównym nurcie sezonu nagród. W sezonie, w którym dominacja jednego tytułu wydawała się przesądzona, dorosłe kino okazało się nieprzewidywalne.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/movies-for-grownups-awards-aarp-hamnet-winners-1236469275/

Popkultura
the pitt
Jedna bitwa po drugiej
Hamnet
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




