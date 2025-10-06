Wybrano najlepszą książkę 2025. Znamy laureatkę nagrody Nike

Na moment zrobi się poważnie. Przyznano Nike za książkę poruszającą ważny temat.

Dziś w centrum uwagi jest literatura, jako ważna część popkultury. Przyznano nagrodę Nike, czyli najważniejsze wyróżnienie dla tych, którzy raczą nas różnymi formami słowa pisanego. Znamy nazwisko laureatki – a warto dodać, że kapituła w tym roku była wyraźnie jednomyślna. Gazeta Wyborcza Przyznano Nike 2025, nagrodę za najlepszą książkę Eliza Kącka została laureatką tegorocznej Nagrody Literackiej Nike za książkę pt. „Wczoraj byłaś zła na zielono”, wydaną przez Karakter. Co ciekawe, autorka zdobyła nie tylko uznanie jury, lecz także sympatię czytelników, zwyciężając równocześnie w głosowaniu publiczności. Przy odbieraniu nagrody towarzyszyła jej sama córka, bohaterka książki.

Jej esej to bowiem niezwykle osobista opowieść o macierzyństwie. To poruszająca, szczera historia o relacji matki i córki (dotkniętej autyzmem), o emocjach, trudnościach w porozumieniu i codziennym wysiłku, by naprawdę się zrozumieć. Kącka pisze o rzeczach zwyczajnych, ale w sposób, który potrafi mocno trafić w serce – pokazując, że nawet w codziennych sytuacjach może kryć się cicha odwaga i piękno.

W finale tegorocznej Nike znaleźli się również: Beata Guczalska („Konrad Swinarski. Biografia ukryta”), Ignacy Karpowicz („Ludzie z nieba”), Kora Tea Kowalska („Patrz pod nogi. O zbieraniu rzeczy”), Dorota Masłowska („Magiczna rana”), Tomasz Różycki („Hulanki & Swawole”) i Paweł Sołtys („Sierpień”). Przyznawana od 1997 roku Nagroda Nike pozostaje najważniejszym wyróżnieniem literackim w Polsce. Jej misją jest wskazywanie twórców, którzy w wyjątkowy sposób potrafią opowiadać o współczesności – nie tylko w książkach, ale też w języku emocji, który łączy wszystkie dziedziny kultury, od gier po literaturę.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





