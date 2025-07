WWE 2K25 zmierza na Nintendo Switch 2. Premiera jeszcze w lipcu

WWE 2K25 miało swoją premierę 14 marca na PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One oraz PC (Steam), a teraz czas na debiut gry na nowej przenośnej konsoli Nintendo. Gra trafi do sprzedaży w formie cyfrowej, a edycja fizyczna zawierać będzie kod do pobrania. Można ją już zamawiać w przedsprzedaży.

Nowy tryb fabularny 2K Showcase poświęcony jest dynastii The Bloodline, jednej z najbardziej ikonicznych rodzin w historii wrestlingu, obejmującej rody Anoa’i, Fatu i Maivia. Narratorem historii jest sam Paul Heyman. Gracze będą mogli odtworzyć historyczne walki, np. Yokozuna vs Hulk Hogan (King of the Ring 1993), zmienić bieg historii, np. zemścić się za przegraną Rikishiego z „Stone Cold” Steve’em Austinem, a także tworzyć alternatywne scenariusze, jak Wild Samoans vs Dudley Boyz.

Ekskluzywny tryb The Island to interaktywny świat podzielony na cztery dzielnice tematyczne WWE. Gracze wykonują misje, uczestniczą w wydarzeniach i walczą o kontrakt WWE, zdobywając uznanie Romana Reignsa. Można ulepszać swoją postać MySUPERSTAR, zdobywać nagrody, odblokowywać nowe elementy i kształtować karierę w wielowątkowej kampanii.

WWE 2K25 zawiera ponad 300 grywalnych postaci, w tym gwiazdy RAW, SmackDown, NXT, legendy i członków Hall of Fame. Wśród nich znajdziecie między innymi: