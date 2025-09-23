Zaloguj się lub Zarejestruj

WUCHANG: Fallen Feathers z nową aktualizacją. Twórcy podzielili się listą zmian

Mikołaj Berlik
2025/09/23 08:50
Najnowszy patch znacząco poprawia wydajność gry i obniża zużycie pamięci VRAM.

Leenzee udostępniło aktualizację 1.6 do WUCHANG: Fallen Feathers. Najnowszy patch wprowadza optymalizacje poprawiające płynność rozgrywki i zmniejszające zużycie pamięci VRAM, co szczególnie ucieszy posiadaczy kart graficznych z 8 GB pamięci.

WUCHANG: Fallen Feathers – optymalizacja i poprawki

Twórcy WUCHANG: Fallen Feathers potwierdzili, że po aktualizacji tytuł działa wyraźnie lepiej na PC, a zmniejszone zużycie VRAM pozwala na bardziej komfortową rozgrywkę na słabszych konfiguracjach. Serwis S2Games Bench przetestował łatkę na karcie RTX 3070 FE, notując wzrost wydajności o około 12% na ustawieniach Medium i 7% na Ultra w porównaniu z wersją premierową.

Aktualizacja rozwiązuje również problem z rozmytym obrazem w trybie DLSS Ultra Performance przy niektórych rozdzielczościach ekranu. Patch waży 5,3 GB i zawiera dodatkową zawartość ekskluzywną dla posiadaczy edycji Deluxe. Pełny changelog nie został udostępniony.

GramTV przedstawia:

Wciel się w Wuchang, utalentowaną piracką wojowniczkę dotkniętą amnezją, która musi zmierzyć się z niepewnością własnej tajemniczej przeszłości i przerażającą chorobą, opierzaniem. Eksploruj głębiny Shu, ulepszając swój arsenał i opanowując nowe umiejętności zebrane od poległych wrogów. Rozwijaj swój styl walki, poświęcając nieuchwytną czerwoną rtęć, i udoskonalaj techniki zdobyte podczas pełnej akcji podróży. Wzmacniaj broń w swoim repertuarze za pomocą potężnych zaklęć oferujących unikalne podejście do walki i strategii dopasowane do twojego stylu gry.

Przypomnijmy, że WUCHANG: Fallen Feathers jest dostępne na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5.

Tagi:

News
PC
PlayStation 5
soulslike
Xbox Series X
Xbox Series S
Wuchang: Fallen Feathers
aktualizacja gry
