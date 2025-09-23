WUCHANG: Fallen Feathers z nową aktualizacją. Twórcy podzielili się listą zmian

Leenzee udostępniło aktualizację 1.6 do WUCHANG: Fallen Feathers. Najnowszy patch wprowadza optymalizacje poprawiające płynność rozgrywki i zmniejszające zużycie pamięci VRAM, co szczególnie ucieszy posiadaczy kart graficznych z 8 GB pamięci.

WUCHANG: Fallen Feathers – optymalizacja i poprawki

Twórcy WUCHANG: Fallen Feathers potwierdzili, że po aktualizacji tytuł działa wyraźnie lepiej na PC, a zmniejszone zużycie VRAM pozwala na bardziej komfortową rozgrywkę na słabszych konfiguracjach. Serwis S2Games Bench przetestował łatkę na karcie RTX 3070 FE, notując wzrost wydajności o około 12% na ustawieniach Medium i 7% na Ultra w porównaniu z wersją premierową.