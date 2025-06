Wu-Tang: Rise of the Deceiver zapowiedziane. Kooperacyjna gra akcji od Brass Lion Entertainment

Ghostface Killah przewodnikiem w Wu-Tang: Rise of the Deceiver.

Studio Brass Lion Entertainment podczas wydarzenia Summer Game Fest oficjalnie ujawniło swój nowy projekt – Wu-Tang: Rise of the Deceiver. Gra została zapowiedziana na komputery osobiste, gdzie będzie dostępna w sklepach Steam i Epic Games Store. Tytuł ten to kooperacyjna gra akcji z elementami RPG.

