WTF Fest, czyli Festiwal Strasznie Dziwnych Filmów. Wydarzenie rozpocznie się w połowie czerwca

WTF Fest to festiwal filmów, które przekraczają granice estetyczne, moralne oraz gatunkowe i będziecie mogli się o tym przekonać już w połowie czerwca w warszawskiej Kinotece.

WTF Fest to jedyne takie wydarzenie w Polsce, które w całości poświęcone jest filmom odważnym, dziwnym i absolutnie nie do sklasyfikowania. Prezentuje kino ekstremalne, kultowe, obrazoburcze, ale też wysmakowane formalnie i ważne dla historii kina. Tu klasyka undergroundu spotyka się z nowymi festiwalowymi odkryciami, a estetyka VHS sąsiaduje z artystyczną dekonstrukcją konwencji.

Wyjątkowy festiwal WTF Fest zbliża się wielkimi krokami

Na ekranie pojawią się tytuły, które wywoływały skandale, zdobywały międzynarodowe nagrody albo przez lata były zepchnięte do filmowego podziemia. Niektóre rozbawią do łez, inne zostawią w szoku, ale wszystkie łączy jedno: nie da się przejść obok nich obojętnie. WTF Fest to festiwal dla widzów, którzy szukają w kinie czegoś więcej, jak choćby emocji, wolności, ryzyka i autentycznej filmowej pasji. Dla fanów filmów kultowych, miłośników estetyki transgresji, wielbicieli dziwności i piękna w brzydocie. Dla tych, którzy zamiast kolejnego remake’u wolą doświadczyć czegoś, czego się nie zapomina. Pierwsza edycja WTF Fest odbyła się w czerwcu 2024 roku i spotkała się z ciepłym przyjęciem.