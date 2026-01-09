Zaloguj się lub Zarejestruj

Wszyscy na to czekali. Steam wreszcie wprowadza wyczekiwaną zmianę dotyczącą aktualizacji

Mikołaj Berlik
2026/01/09 16:00
0
0

Steam Workshop wreszcie rozwiązuje jeden z największych problemów graczy.

Jednym z największych problemów korzystania z modów była od lat niekompatybilność z nowymi wersjami gier. Oficjalna aktualizacja potrafiła unieruchomić ulubione mody i zmusić graczy do ręcznego kombinowania. Valve postanowiło to zmienić, wprowadzając istotną nowość do Steam Workshop i Steamworks.

Steam

Steam Workshop – koniec chaosu wersji

Nowy system pozwala twórcom modów jasno określać, z którymi wersjami gry kompatybilna jest dana edycja modyfikacji. Co więcej, moderzy mogą teraz publikować wiele wersji tego samego moda, dając użytkownikom możliwość wyboru tej, która najlepiej pasuje do posiadanej wersji gry.

Zmiany obejmują również narzędzia dla deweloperów. Steamworks umożliwia sprawdzanie, czy wersja gry zainstalowana na komputerze gracza jest zgodna z pobraną modyfikacją. W przypadku wykrycia niezgodności użytkownik zostanie o tym poinformowany.

GramTV przedstawia:

Najdalej idące rozwiązania oferują nowe funkcje API. Steam może automatycznie zamknąć grę, wykryć konflikt między modem a wersją produkcji, przełączyć się na kompatybilne wydanie gry, zainstalować je i ponownie uruchomić tytuł. To duży krok w stronę bezproblemowego korzystania z modyfikacji.

Choć pełne wykorzystanie systemu wymaga zaangażowania zarówno deweloperów, jak i twórców modów, potencjalne korzyści są ogromne. Jeśli rozwiązanie zostanie szeroko zaadaptowane, aktualizowanie gier na Steamie przestanie być ryzykownym kliknięciem dla fanów modów.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/group/4145017/view/497183817277113900?l=english

Tagi:

News
PC
Steam
aktualizacja
Valve
mody
modyfikacje
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112