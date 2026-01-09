Wszyscy na to czekali. Steam wreszcie wprowadza wyczekiwaną zmianę dotyczącą aktualizacji

Jednym z największych problemów korzystania z modów była od lat niekompatybilność z nowymi wersjami gier. Oficjalna aktualizacja potrafiła unieruchomić ulubione mody i zmusić graczy do ręcznego kombinowania. Valve postanowiło to zmienić, wprowadzając istotną nowość do Steam Workshop i Steamworks.

Steam Workshop – koniec chaosu wersji

Nowy system pozwala twórcom modów jasno określać, z którymi wersjami gry kompatybilna jest dana edycja modyfikacji. Co więcej, moderzy mogą teraz publikować wiele wersji tego samego moda, dając użytkownikom możliwość wyboru tej, która najlepiej pasuje do posiadanej wersji gry.