Wszyscy na to czekali. Steam wreszcie wprowadza wyczekiwaną zmianę dotyczącą aktualizacji

Steam Workshop wreszcie rozwiązuje jeden z największych problemów graczy.
Jednym z największych problemów korzystania z modów była od lat niekompatybilność z nowymi wersjami gier. Oficjalna aktualizacja potrafiła unieruchomić ulubione mody i zmusić graczy do ręcznego kombinowania. Valve postanowiło to zmienić, wprowadzając istotną nowość do Steam Workshop i Steamworks.
Steam Workshop – koniec chaosu wersji
Nowy system pozwala twórcom modów jasno określać, z którymi wersjami gry kompatybilna jest dana edycja modyfikacji. Co więcej, moderzy mogą teraz publikować wiele wersji tego samego moda, dając użytkownikom możliwość wyboru tej, która najlepiej pasuje do posiadanej wersji gry.
Zmiany obejmują również narzędzia dla deweloperów. Steamworks umożliwia sprawdzanie, czy wersja gry zainstalowana na komputerze gracza jest zgodna z pobraną modyfikacją. W przypadku wykrycia niezgodności użytkownik zostanie o tym poinformowany.
GramTV przedstawia:
Najdalej idące rozwiązania oferują nowe funkcje API. Steam może automatycznie zamknąć grę, wykryć konflikt między modem a wersją produkcji, przełączyć się na kompatybilne wydanie gry, zainstalować je i ponownie uruchomić tytuł. To duży krok w stronę bezproblemowego korzystania z modyfikacji.
Choć pełne wykorzystanie systemu wymaga zaangażowania zarówno deweloperów, jak i twórców modów, potencjalne korzyści są ogromne. Jeśli rozwiązanie zostanie szeroko zaadaptowane, aktualizowanie gier na Steamie przestanie być ryzykownym kliknięciem dla fanów modów.
