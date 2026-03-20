Współtwórca kultowego polskiego horroru Darkwood prezentuje nowy projekt. Obiecujące Hoarder na pierwszym zwiastunie

Mikołaj Berlik
2026/03/20 10:10
Deweloperzy opisują tajemniczy świat gry.

Współtwórca kultowego polskiego horroru Darkwood, Gustaw Stachaszewski, powraca z nowym, niezwykle intrygującym projektem. Studio byzel, we współpracy z wydawcą Awaken Realms, zaprezentowało grę Hoarder – tytuł, który pod płaszczykiem prostej symulacji skrywa mroczną i surrealistyczną tajemnicę.

Hoarder – pierwsze informacje o grze

Hoarder zaczyna się w sposób niemal relaksujący, przypominając popularne symulatory sprzątania. Gracz wciela się w osobę porządkującą dom należący do pary kompulsywnych zbieraczy. Gra oferuje unikalną swobodę – możesz po prostu wykonać swoją pracę, zarobić pieniądze na wyjazd i zakończyć rozgrywkę. Jeśli jednak zaczniemy drążyć, odkryjemy niepokojącą historię poprzednich mieszkańców ukrytą pod warstwami śmieci.

Prawdziwe doświadczenie zaczyna się w momencie odnalezienia schodów prowadzących w głąb ziemi. Decyzja o zejście na dół drastycznie odmienia produkcję. Dotychczasowe zasady i mechaniki przestają obowiązywać, a interfejs gry zaczyna zachowywać się w nieprzewidywalny sposób. Pod powierzchnią trafiamy do gigantycznego kompleksu, który staje się naszą nową bazą wypadową. Tytuł zmienia się w survival z cyklem dnia i nocy. Będziemy m.in. eksplorować dno morskie łodzią podwodną, zbierać surowce do rozbudowy bazy i odkrywać surrealistyczną fabułę.

Gromadzić to znaczy posiadać, a posiadać to znaczy kontrolować. Jaką nadzieję pokładasz w kontrolowaniu prawdy? Klimatyczna, łącząca różne gatunki gra przygodowa, która zaczyna się jako zwyczajny symulator sprzątania, by stopniowo przerodzić się w podwodny koszmar. W ciągu dnia steruj łodzią podwodną, by ratować otchłań, a nocą odkrywaj sekrety swojego nowego domu.

Cel jest prosty: uporządkuj dom opuszczony przez zbieracza. Zacznij od wygodnego, prowadzącego za rękę symulatora pracy: listy kontrolne, znaczniki zadań i jasne cele. Ale pod śmieciami kryje się piwnica, która wymyka się geometrii. W miarę jak schodzisz w dół, gra pozbawia cię tego systemu wsparcia. Nikt nie przyjdzie cię uratować.

Mimo mrocznej tematyki, Hoarder wyróżnia się kreskówkową oprawą wizualną, która kontrastuje z czającym się w głębi obłędem.

Źródło:https://store.steampowered.com/app/3551140/Hoarder/

