Współtwórca kultowego polskiego horroru Darkwood prezentuje nowy projekt. Obiecujące Hoarder na pierwszym zwiastunie

Współtwórca kultowego polskiego horroru Darkwood, Gustaw Stachaszewski, powraca z nowym, niezwykle intrygującym projektem. Studio byzel, we współpracy z wydawcą Awaken Realms, zaprezentowało grę Hoarder – tytuł, który pod płaszczykiem prostej symulacji skrywa mroczną i surrealistyczną tajemnicę.

Hoarder – pierwsze informacje o grze

Hoarder zaczyna się w sposób niemal relaksujący, przypominając popularne symulatory sprzątania. Gracz wciela się w osobę porządkującą dom należący do pary kompulsywnych zbieraczy. Gra oferuje unikalną swobodę – możesz po prostu wykonać swoją pracę, zarobić pieniądze na wyjazd i zakończyć rozgrywkę. Jeśli jednak zaczniemy drążyć, odkryjemy niepokojącą historię poprzednich mieszkańców ukrytą pod warstwami śmieci.