Wskrzesili Crasha i Spyro. Czy teraz przywrócą Banjo-Kazooie?

Amerykanie najwyraźniej się rozochocili. W efekcie już przebąkują, iż chcieliby przywrócić do życia kolejną franczyzę.

Byli Crash i Spyro, pora na Banjo-Kazooie?

W tym wypadku mowa o Banjo-Kazooie – duecie, który do życia jeszcze w 1998 roku powołało studio Rare. Seria doczekała się w sumie pięciu odsłon, z czego ostatnia, Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, ukazała się pod koniec 2008 roku na konsoli Xbox 360. Potem niedźwiedź brunatny i breegull pojawiali się już tylko gościnnie np. w Sonic & Sega All-Stars Racing z 2010 roku czy też Super Smash Bros. Ultimate z roku 2018. Mimo wszystko jednak Banjo-Kazooie cieszą się sporą popularnością, szczególnie wśród tych, którzy wychowali się na tej właśnie marce. Teraz Toys for Bob otwarcie przyznało, że chciałoby dać starym wyjadaczom szansę, by powrócić do czasów dzieciństwa, a nowym graczom w ogóle umożliwić zapoznanie się ze zwierzęcą dwójką.