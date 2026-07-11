Wskrzesili Crasha i Spyro. Czy teraz przywrócą Banjo-Kazooie?

W ostatnich latach Toys for Bob zapewniło nam powrót kilku legendarnych marek. Dodajmy, że powrót udany.
Amerykanie najwyraźniej się rozochocili. W efekcie już przebąkują, iż chcieliby przywrócić do życia kolejną franczyzę.
Byli Crash i Spyro, pora na Banjo-Kazooie?
W tym wypadku mowa o Banjo-Kazooie – duecie, który do życia jeszcze w 1998 roku powołało studio Rare. Seria doczekała się w sumie pięciu odsłon, z czego ostatnia, Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts, ukazała się pod koniec 2008 roku na konsoli Xbox 360. Potem niedźwiedź brunatny i breegull pojawiali się już tylko gościnnie np. w Sonic & Sega All-Stars Racing z 2010 roku czy też Super Smash Bros. Ultimate z roku 2018. Mimo wszystko jednak Banjo-Kazooie cieszą się sporą popularnością, szczególnie wśród tych, którzy wychowali się na tej właśnie marce. Teraz Toys for Bob otwarcie przyznało, że chciałoby dać starym wyjadaczom szansę, by powrócić do czasów dzieciństwa, a nowym graczom w ogóle umożliwić zapoznanie się ze zwierzęcą dwójką.
Podczas wywiadu w programie Kinda Funny Gamescast Lou Studdert, dyrektor kreatywny studia, przyznał:
To franczyza, którą uwielbiamy. Powtórzę: jako fani platformówek uważamy, że Banjo stoi na samym szczycie. W naszym zespole mamy ogromnych fanów tej marki. Mówię o ludziach, którzy mają Jiggy jako zdjęcie profilowe. To ten poziom bycia fanem. Więc wiecie, gdyby nadarzyła się taka okazja, byłoby niesamowicie. Kochamy tę franczyzę.
GramTV przedstawia:
Z kolei Paul Yan, szef Toys for Bob, dodał:
Jeśli spojrzycie na linię przewodnią rodzajów gier, jakie lubimy tworzyć, mogę sobie wyobrazić, że to również byłoby stałym elementem tej formuły. Te postacie opisałeś jako “nostalgiczne”. Myślę, że to jeden ze sposobów patrzenia na to. Ja myślę o nich jako o ponadczasowych. Są ikoniczne. Typy gier, które chcemy produkować, to takie, które przemawiają do ponadczasowej strefy w graczu, strefy bez wieku, prawda? Nazywamy to wewnętrznym dzieckiem. Więc uważam, że to cudowne gry. Jesteśmy wielkimi fanami.
Nie da się ukryć, że na papierze ekipa z Kalifornii wydaje się idealnym kandydatem do przywrócenia Banjo-Kazooie. To ona w 2018 roku stworzyła Crash Bandicoot N. Sane Trilogy oraz Spyro Reignited Trilogy, czyli remake’i klasycznych odsłon gier z pomarańczowym jamrajem i fioletowym smokiem. To więcej, w 2020 roku studio wypuściło autorskie Crash Bandicoot 4: It's About Time, a na przyszły rok planuje Spyro: A Realm Beyond.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!