30 lat temu Sega stworzyła jedną ze swoich najbardziej niezwykłych gier. Do dziś pozostaje kultowym klasykiem

Choć Sega kojarzy się dziś przede wszystkim z Sonikiem, Personą czy serią Like a Dragon, trzy dekady temu firma zaryzykowała, tworząc zupełnie nową markę. O czym mowa? O NiGHTS into Dreams. To gra, która zyskała status kultowej i do dziś przez wielu uznawana jest za jedno z najbardziej oryginalnych dzieł w historii japońskiego producenta.

NiGHTS into Dreams – gra, która wyprzedzała swoje czasy

Dokładnie 30 lat temu, 5 lipca 1996 roku, na konsoli Sega Saturn zadebiutowało NiGHTS into Dreams. Za produkcję odpowiadało studio Sonic Team, które po sukcesach Sonica postanowiło stworzyć coś zupełnie innego. Zamiast klasycznej platformówki gracze otrzymali surrealistyczną podróż przez świat snów, opartą przede wszystkim na swobodnym lataniu, płynności ruchu i zdobywaniu punktów w ograniczonym czasie.