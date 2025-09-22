Wrześniowe nowości Good Loot i zapowiedź wiedźmińskiego zestawu kolekcjonerskiego

Good Loot przygotowało na wrzesień bogaty zestaw premier puzzli i gadżetów, a także zapowiedziało wyjątkową kolekcję z okazji 10-lecia Wiedźmina 3: Dziki Gon.

Od 12 września w sprzedaży dostępne są nowe produkty Good Loot, które ucieszą zarówno fanów gier wideo, jak i miłośników sztuki niezależnej. Największą uwagę przyciągają trzy świeże propozycje z serii Gaming Puzzle, nawiązujące do marek Borderlands, Warcraft i Call of Duty . Każdy zestaw to 1000 elementów, a ich ilustracje bazują na dobrze znanych fanom tych serii motywach.

Borderlands 4 Break Free Psycho to obraz pełen chaosu i szaleństwa, idealnie wpisujący się w absurdalny klimat serii. Z kolei Warcraft 30th Anniversary to hołd dla trzydziestu lat historii uniwersum, w którym sojusze, konflikty i magia na stałe zapisały się w historii gier. Trzecim zestawem jest Call of Duty Operators Collage, gdzie znajdziemy operatorów z różnych części serii, reprezentujących rozmaite fronty i kampanie.

Obok nich pojawiły się także propozycje z serii Imagination Puzzle, które prezentują twórczość współczesnych artystów. Na szczególną uwagę zasługuje melancholijna wizja Sebastiana Monia w Stationary Traveller II oraz Biały Wilk Kamila Jakóbczaka, łączący surrealizm z motywami natury. Nie zabrakło również Twierdzy Pani Kruków Rocha Urbaniaka, inspirowanej mitami i popkulturą, a także Słowiański Świat Nadchodzi autorstwa Natalii Noszczyńskiej, gdzie wyraźnie pobrzmiewają echa folkloru i dawnych wierzeń.

Do oferty trafił również jeden zestaw z linii Comic Book Puzzle, czyli The Witcher House of Glass. To adaptacja historii znanej z komiksów Dark Horse, gdzie Geralt musi zmierzyć się z tajemnicami opuszczonego dworu. Ilustracja Mike’a Mignoli oddaje pełen grozy klimat tego opowiadania.

Nowości Good Loot nie kończą się jednak na puzzlach. W sprzedaży pojawiły się również breloki, kubki oraz czapka, inspirowane takimi markami jak Borderlands czy Wiedźmin. Wśród nich wyróżnić chcemy kubek termoaktywny z motywem Hunters Icon i czapkę w stylu vintage, obydwa gadżety nawiązujące do serii Borderlands 4.

Wiedźmiński zestaw kolekcjonerski z okazji jubileuszu

Szczególną atrakcją dla fanów serii Wiedźmin będzie jednak limitowany zestaw kolekcjonerski przygotowany przez Good Loot we współpracy z CD PROJEKT RED. Powstał on z okazji 10-lecia premiery gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Good Loot określa całość mianem Zestawu Pogromcy Potworów, który ma oddawać ducha przygód Geralta.

W skład zestawu wchodzi aż 10 starannie zaprojektowanych gadżetów, puzzle, kalendarz na rok 2026 oraz kolekcjonerskie dodatki, które odwołują się do dziedzictwa gry. Całość spaja złoty motyw graficzny, podkreślający jubileuszowy charakter kolekcji. W pakiecie znalazły się m.in. torba i nerka Szkoły Wilka, limitowany steelbook, puzzle 500 elementów z mini plakatem, termoaktywny kubek, t-shirt, zestaw pocztówek, przypinki, brelok oraz biurkowy kalendarz.