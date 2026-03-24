Wreckreation walczy o uwagę graczy dzięki wsparciu patronów. Nowa aktualizacja zmienia fizykę driftu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/24 20:30
Wreckreation ze sporą aktualizacją, która wprowadza szereg nowości, a wszystko to dzięki wsparciu patronów.

Wyścigowa gra Wreckreation otrzymała dziewiątą dużą aktualizację, która wprowadza zupełnie nowy model fizyki driftu oraz szereg ulepszeń i nowej zawartości. Co ciekawe, rozwój gry trwa pomimo trudnej sytuacji studia Three Fields Entertainment, które w ubiegłym roku znalazło się na krawędzi redukcji zatrudnienia. Dzięki wsparciu społeczności na Patreon twórcy nadal publikują kolejne aktualizacje.

Wreckreation z kolejnymi zmianami

Najważniejszą zmianą w patchu jest przebudowany system driftu, wcześniej testowany przez wspierających grę na Patreon. Nowa fizyka oferuje bardziej spójne wchodzenie w drift dla wszystkich samochodów, płynniejsze wychodzenie z driftu (bez opóźnienia po kontrze kierownicy) oraz lepsze przejścia między kolejnymi driftami. Ponadto jest mniejsze ryzyko dachowania na zjazdach, a także silniejszy efekt hamowania i ręcznego podczas poślizgu. Gracze mogą przełączać się między nowym, a starym modelem w menu Mix My Car.

Aktualizacja dodaje także ponad 30 nowych malowań stworzonych przez społeczność, alternatywne oznaczenia dla radiowozów oraz możliwość tworzenia i publikowania większych tras Sky Tracks. Wśród dodatkowych zmian znalazły się jeszcze ulepszony system boosta w wybranych pojazdach off-road, poprawka ograniczenia beczek przy sterowaniu klawiaturą oraz ogólne optymalizacje wydajności.

W grudniu 2025 roku studio Three Fields Entertainment ogłosiło problemy finansowe po utracie wsparcia wydawcy THQ Nordic. Od tego czasu twórcy uruchomili kampanię na Patreon, która zgromadziła blisko 1000 wspierających i generuje ponad 2100 funtów miesięcznie. To właśnie dzięki temu wsparciu możliwe jest dalsze rozwijanie gry i dodawanie nowych funkcji. W planach są kolejne aktualizacje, w tym tryb inspirowany kultowym trybem Crash z serii Burnout, nazwany Accident Blackspot.

Źródło:https://traxion.gg/wreckreation-introduces-new-and-improved-drift-physics-in-latest-update/

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

