Wreckreation walczy o uwagę graczy dzięki wsparciu patronów. Nowa aktualizacja zmienia fizykę driftu

Wyścigowa gra Wreckreation otrzymała dziewiątą dużą aktualizację, która wprowadza zupełnie nowy model fizyki driftu oraz szereg ulepszeń i nowej zawartości. Co ciekawe, rozwój gry trwa pomimo trudnej sytuacji studia Three Fields Entertainment, które w ubiegłym roku znalazło się na krawędzi redukcji zatrudnienia. Dzięki wsparciu społeczności na Patreon twórcy nadal publikują kolejne aktualizacje.

Wreckreation z kolejnymi zmianami

Najważniejszą zmianą w patchu jest przebudowany system driftu, wcześniej testowany przez wspierających grę na Patreon. Nowa fizyka oferuje bardziej spójne wchodzenie w drift dla wszystkich samochodów, płynniejsze wychodzenie z driftu (bez opóźnienia po kontrze kierownicy) oraz lepsze przejścia między kolejnymi driftami. Ponadto jest mniejsze ryzyko dachowania na zjazdach, a także silniejszy efekt hamowania i ręcznego podczas poślizgu. Gracze mogą przełączać się między nowym, a starym modelem w menu Mix My Car.