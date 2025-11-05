Zaloguj się lub Zarejestruj

Wreckfest 2 z nową aktualizacją. Dodano narzędzie personalizacji CRAP-IT oraz nowy samochód i tor

Wreckfest 2 otrzymał czwartą aktualizację w ramach wczesnego dostępu, a największą nowością w patchu jest CRAP-IT, czyli nietypowe narzędzie personalizacji pojazdów, które pozwala celowo oszpecać auta.

Produkcja studia Bugbear Entertainment rozwija się stopniowo, prezentując coraz lepsze efekty wizualne, efektowne kraksy i dopracowaną fizykę pojazdów. Dotąd jednak brakowało jednego elementu nadającego charakterystyczny klimat znany z poprzedników.

Wreckfest 2 z nową aktualizacją

Nowy CRAP-IT umożliwia dodawanie rdzy, obić, zadrapań, zdarcia lakieru, a także naklejanie napisów i ikon na karoserię. Efekt jest taki, że samochody mogą wyglądać jak z lokalnego toru demolki lub wideo od Cleetusa McFarlanda. Co ważne, wszystkie modyfikacje widoczne są również w trybie multiplayer, więc przy okazji można pochwalić się swoim złomem szerszemu gronu graczy. Razem z aktualizacją oznaczoną jako Content Update #04 pojawił się także nowy samochód Buggy, inspirowany klasycznym Volkswagenem Beetle, nowa trasa Crash Canyon 2.0 znana z pierwszej części serii, lecz została ona całkowicie odświeżona wizualnie.

Aktualizacja wprowadza także szereg poprawek technicznych i usprawnień, między innymi:

  • ulepszoną fizykę opon i zawieszenia
  • szybsze czasy ładowania
  • poprawione AI przeciwników
  • stabilniejsze połączenie w rozgrywkach sieciowych
  • wsparcie dla konfiguracji trzech monitorów

Patch jest już dostępny dla użytkowników PC. Poniżej znajdziecie także kilka innych usprawnień, które zawierała najnowsza aktualizacja do Wreckfest 2:

  • Poprawki stabilności i crashy
  • Lepsze cienie, optymalizacja ładowania pojazdów
  • Redukcja użycia VRAM
  • Ulepszone raportowanie błędów GPU (NVIDIA)
  • Lepszy dobór regionów w multiplayerze
  • Poprawki w synchronizacji temperatur opon i silnika
  • Telemetria dla dedykowanych serwerów
  • Stabilniejsze prowadzenie lżejszych aut
  • Realistyczniejsze działanie silnika na niskich obrotach
  • Zwiększona precyzja deformacji wizualnych
  • Naprawiono błąd pozostającego uszkodzenia po restarcie wyścigu
  • Łatwiejsze poziomy trudności dla początkujących
  • Ulepszone dźwięki silników i wydechów
  • Poprawiona głośność widoku z kokpitu
  • Drobne poprawki w interfejsie
