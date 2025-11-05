Wreckfest 2 z nową aktualizacją. Dodano narzędzie personalizacji CRAP-IT oraz nowy samochód i tor

Wreckfest 2 otrzymał czwartą aktualizację w ramach wczesnego dostępu, a największą nowością w patchu jest CRAP-IT, czyli nietypowe narzędzie personalizacji pojazdów, które pozwala celowo oszpecać auta.

Produkcja studia Bugbear Entertainment rozwija się stopniowo, prezentując coraz lepsze efekty wizualne, efektowne kraksy i dopracowaną fizykę pojazdów. Dotąd jednak brakowało jednego elementu nadającego charakterystyczny klimat znany z poprzedników.

Wreckfest 2 z nową aktualizacją

Nowy CRAP-IT umożliwia dodawanie rdzy, obić, zadrapań, zdarcia lakieru, a także naklejanie napisów i ikon na karoserię. Efekt jest taki, że samochody mogą wyglądać jak z lokalnego toru demolki lub wideo od Cleetusa McFarlanda. Co ważne, wszystkie modyfikacje widoczne są również w trybie multiplayer, więc przy okazji można pochwalić się swoim złomem szerszemu gronu graczy. Razem z aktualizacją oznaczoną jako Content Update #04 pojawił się także nowy samochód Buggy, inspirowany klasycznym Volkswagenem Beetle, nowa trasa Crash Canyon 2.0 znana z pierwszej części serii, lecz została ona całkowicie odświeżona wizualnie.