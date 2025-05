Wreckfest 2 otrzymuje sporą aktualizację. Pojawiły się nowe samochody, trasy i zaproszenia do gry wieloosobowej

W aktualizacji dodano dwa nowe samochody, jakimi są Bravion i Rammer. Pierwszy przypomina BMW serii 3 (E46) i ma wyraźną tendencję do nadsterowności. Drugi natomiast przywołuje na myśl klasyczne amerykańskie sedany z lat 80., pokroju Plymoutha czy Chevroleta – kanciasty, ciężki i gotowy do demolki.

Osoby grające na kierownicy w kokpicie mogą teraz dostosować pole widzenia oraz ukryć wirtualną kierownicę. Gracze używający pada również coś zyskali, bowiem kontroler zaczął w końcu wibrować, co poprawia immersję. Oprócz tego wprowadzono liczne poprawki techniczne, które mają zapewnić płynniejsze działanie gry i wyższą ilość klatek na sekundę.

Kolejna aktualizacja do Wreckfest 2 zapowiedziana jest na czerwiec i również przyniesie dwa nowe samochody i dwie nowe trasy. Jeśli nie mieliście jeszcze styczności z drugą odsłoną duchowego spadkobiercy FlatOuta i nie wiecie czy wydać na nią pieniądze, to zachęcamy was do zapoznania się z naszymi wrażeniami z wczesnego dostępu.

Poniżej obejrzycie materiał dotyczący omawianej aktualizacji do Wreckfest 2: