WRC Generations na trailerze premierowym

My już wiemy, że jest dobrze. Muradin chwali grę w swojej recenzji.

Dziś wyczekiwana premiera WRC Generations. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Z okazji debiutu gry twórcy podzielili się specjalnym wideo. Materiał znajdziecie poniżej.

WRC Generations – trailer premierowy

Od kilku dni już wiemy, że WRC Generations jest udaną produkcją. Zapewnia o tym Muradin, który w swojej recenzji wychwala grę. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem. Zdradzę tylko, ze gra otrzymała całkiem wysoką ocenę, bo aż 8.5/10, a w podsumowaniu znajdziemy dużo więcej plusów niż minusów.



„Staw czoła wyzwaniom w najbardziej rozbudowanej, realistycznej i wymagającej symulacji rajdowej, jaka kiedykolwiek powstała. Bądź w samym sercu zdarzeń i poprowadź auta WRC z sezonu 2022, w szczególności nowe modele hybrydowe” – czytamy w opisie gry na Steam.



WRC Generations to kolejna odsłona cyklu gier rajdowych autorstwa KT Racing. Tak samo, jak w przypadku wcześniejszych części serii, również ta bazuje na oficjalnej licencji, oddając do dyspozycji 49 zespołów z sezonu 2022 (Rally, Rally2 i Junior WRC), 750 km unikatowych odcinków specjalnych w 22 krajach, 37 legendarnych samochodów i aut bonusowych, a także możliwość sprawdzenia się w rozmaitych trybach rozgrywki. Poza klasyczną karierą i możliwością rozgrywania pojedynczych sezonów otrzymaliśmy także 165 prób czasowych na odcinkach specjalnych oraz pełnoprawny multiplayer z trybem Lig oferującym możliwość rzucania wyzwań online przeciwnikom.