WRC Generations na ponadgodzinnym gameplayu. Zobaczcie rajd w Nowej Zelandii

WRC Generations zaoferuje 49 zespołów z sezonu 2022 i 37 legendarnych pojazdów. Ścigać będziemy się na "750 km niepowtarzalnych odcinków specjalnych w 22 krajach". Wcześniej pokazywano filmik ze zróżnicowanymi torami – zobaczycie go tutaj. Nowością w cyklu mają być hybrydowe auta i związane z nimi mechaniki – trailer poświęcony samochodom hybrydowym zobaczycie pod tym adresem. Na stronie tytułu od KT Racing na Steamie czytamy:

W sezonie 2022 seria WRC wkracza w erę hybrydową. Jest to prawdziwa rewolucja w świecie rajdów, która w ogromnym stopniu wpłynie na osiągi, powodując konieczność zmiany strategii oraz zmuszając kierowców i zespoły do przystosowania się do nowych warunków.