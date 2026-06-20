Wracajcie do Borderlands 4. Nadchodzi potężny zastrzyk nowości

Za 3 miesiące Gearbox będzie świętować 1. rocznicę premier Borderlands 4. Twórcy nie zamierzają jednak czekać.
Zamiast tego już teraz ogłosili swoje plany na nadchodzące miesiące. Ma być grubo – czy faktycznie jest?
Nowi bossowie, nowa postać i nowy obszar. Potężny zastrzyk zawartości dla Borderlands 4
Już 25 czerwca Borderlands 4 zacznie być dostępne w wersji 1.8. Wtedy też do gry trafi wiele nowości – zarówno darmowych, jak i płatnych. Jeżeli chodzi o nowe treści dla wszystkich, to będzie to Takedown at Hadron Abyss. Pod tą nazwą kryje się nowy, bardzo wymagający raj stworzony z myślą o tych, którzy dotarli do endgame’u, a na których czeka teraz Child of Terramorphous. Będą nowi minibossowie, 9 legendarnych pukawek i 1 perłowa. Istotne będzie pojawienie się funkcji przenoszenia zapisów gry pomiędzy różnymi platformami. Co zaś się tyczy zawartości odpłatnej, to tutaj mamy Bounty Pack 3: A Zane to Kill For oraz Vault Card 3. W praktyce to nowe misje w ramach kryminalnej zagadki w klimacie neon-noir. Czeka nas rozwiązanie zagadki morderstwa cyfrowego klona Zane’a, co będzie pretekstem, by dołożyć kolejnych bossów, minibossów, nowy pojazd oraz nowe bronie i elementy wyposażenia jakości legendarnej i perłowej.
Nieco ponad miesiąc późnej, tj. 30 lipca, na serwery wpadnie aktualizacja 1.9. Tym razem będą to Bounty Pack 4: Murders & Acquisitions i Vault Card 4 – do Borderlands 4 trafią wtedy nowy boss, 3 minibossowie, 1 pojazd i kolejne wysokiej jakości pukawki. Wszystko tylko dla płacących. Ci powinni też szykować się na początek września, bo wtedy otrzymamy danie główne. Patch 1.10 to przede wszystkim zupełnie nowa postać: była hakerka Anshin, a obecnie zabójczyni, czyli Loveless the Hacker. Poza standardowymi rzeczami, jak misje i bossowie dostaniemy też zupełnie nowy obszar. Wszystko to w ramach Story Pack 2, Bounty Pack 5 oraz Vault Card 5. Jeżeli więc ktoś jakiś czas temu porzucił B4, to w nadchodzących miesiącach zdecydowanie będzie miał powód, by wrócić do tego zwariowanego uniwersum.
GramTV przedstawia:
Na koniec warto zauważyć, że Gearbox zdecydował się na zmianę modelu sprzedaży dodatków. Te od momentu Bounty Pack 3 będą dzielone na mniejsze części, które będą możliwe do kupowania osobno. Dla przykładu Bounty Pack 3 i Vault Card 3 kosztują po 5,99 dolarów, podczas gdy Story Pack 2 9,99 dolarów za nową postać i przedmioty kosmetyczne lub 19,99 dolarów przy dodaniu nowych misji i strefy. Jeżeli jednak posiadacie Borderlands 4 Super Deluxe to spokojnie, otrzymacie całą zawartość. Z kolei posiadacze Edycji Deluxe zyskają jedynie pakiet Bounty.
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