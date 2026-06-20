Wracajcie do Borderlands 4. Nadchodzi potężny zastrzyk nowości

Zamiast tego już teraz ogłosili swoje plany na nadchodzące miesiące. Ma być grubo – czy faktycznie jest?

Nowi bossowie, nowa postać i nowy obszar. Potężny zastrzyk zawartości dla Borderlands 4

Już 25 czerwca Borderlands 4 zacznie być dostępne w wersji 1.8. Wtedy też do gry trafi wiele nowości – zarówno darmowych, jak i płatnych. Jeżeli chodzi o nowe treści dla wszystkich, to będzie to Takedown at Hadron Abyss. Pod tą nazwą kryje się nowy, bardzo wymagający raj stworzony z myślą o tych, którzy dotarli do endgame’u, a na których czeka teraz Child of Terramorphous. Będą nowi minibossowie, 9 legendarnych pukawek i 1 perłowa. Istotne będzie pojawienie się funkcji przenoszenia zapisów gry pomiędzy różnymi platformami. Co zaś się tyczy zawartości odpłatnej, to tutaj mamy Bounty Pack 3: A Zane to Kill For oraz Vault Card 3. W praktyce to nowe misje w ramach kryminalnej zagadki w klimacie neon-noir. Czeka nas rozwiązanie zagadki morderstwa cyfrowego klona Zane’a, co będzie pretekstem, by dołożyć kolejnych bossów, minibossów, nowy pojazd oraz nowe bronie i elementy wyposażenia jakości legendarnej i perłowej.