Wraca najzabawniejszy polski serial komediowy. Pierwszy odcinek nawiązuje do kultowego science fiction

Dziś na Netfliksie debiutuje trzeci sezon 1670. Twórcy ponownie bawią się historią, popkulturą i absurdalnym humorem, z którego serial zasłynął.

Po sukcesie dwóch pierwszych sezonów 1670 powraca z kolejną odsłoną. Komediowy serial stworzony przez Jakuba Rużyłłę, wyreżyserowany przez Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzielę, od 5 sierpnia ponownie dostępny jest na platformie Netflix. Produkcja uchodzi za jedną z największych polskich niespodzianek ostatnich lat i szybko zyskała status kultowej dzięki połączeniu historycznej satyry z humorem rodem ze współczesnych sitcomów.

Na Netflix powraca pełna absurdu satyra. 1670 debiutuje z trzecim sezonem

W nowych odcinkach ponownie zobaczymy Bartłomieja Topę jako Jana Pawła Adamczewskiego, Katarzynę Herman w roli Zofii, Martynę Byczkowską, Michała Balickiego, Dobromira Dymeckiego oraz pozostałych aktorów doskonale znanych z poprzednich sezonów. Punktem wyjścia dla trzeciej serii jest powrót córki Adamczewskich na rodzinne włości. Na miejscu zastaje jednak rodziców pogrążonych w kryzysie, a relacje szybko stają się źródłem kolejnych absurdalnych wydarzeń. Twórcy ponownie wykorzystują fabułę do wyśmiewania zarówno polskiej historii, jak i współczesnych przywar.