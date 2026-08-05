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Wraca najzabawniejszy polski serial komediowy. Pierwszy odcinek nawiązuje do kultowego science fiction

Jakub Piwoński
2026/08/05 11:50
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Dziś na Netfliksie debiutuje trzeci sezon 1670. Twórcy ponownie bawią się historią, popkulturą i absurdalnym humorem, z którego serial zasłynął.

Po sukcesie dwóch pierwszych sezonów 1670 powraca z kolejną odsłoną. Komediowy serial stworzony przez Jakuba Rużyłłę, wyreżyserowany przez Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzielę, od 5 sierpnia ponownie dostępny jest na platformie Netflix. Produkcja uchodzi za jedną z największych polskich niespodzianek ostatnich lat i szybko zyskała status kultowej dzięki połączeniu historycznej satyry z humorem rodem ze współczesnych sitcomów.

1670
1670

Na Netflix powraca pełna absurdu satyra. 1670 debiutuje z trzecim sezonem

W nowych odcinkach ponownie zobaczymy Bartłomieja Topę jako Jana Pawła Adamczewskiego, Katarzynę Herman w roli Zofii, Martynę Byczkowską, Michała Balickiego, Dobromira Dymeckiego oraz pozostałych aktorów doskonale znanych z poprzednich sezonów. Punktem wyjścia dla trzeciej serii jest powrót córki Adamczewskich na rodzinne włości. Na miejscu zastaje jednak rodziców pogrążonych w kryzysie, a relacje szybko stają się źródłem kolejnych absurdalnych wydarzeń. Twórcy ponownie wykorzystują fabułę do wyśmiewania zarówno polskiej historii, jak i współczesnych przywar.

Już pierwszy odcinek puszcza oko do fanów kina. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów 1670 pozostaje zabawa konwencjami oraz nieustanne przemycanie odniesień do popkultury. W poprzednich sezonach widzowie mogli wyłapywać liczne aluzje do filmów, seriali i gier, a wygląda na to, że nowa odsłona nie zamierza z tego rezygnować.

GramTV przedstawia:

Warto przytoczyć, że otwierająca scena pierwszego odcinka stanowi humorystyczną interpretację genezy Sarmatów. Całość została zrealizowana jako wyraźne nawiązanie do kultowego prologu z 2001: Odysei kosmicznej Stanleya Kubricka – od sposobu prowadzenia obrazu aż po charakterystyczny motyw muzyczny. To tylko jeden z pierwszych sygnałów, że twórcy po raz kolejny będą bawić się rozpoznawalnymi motywami popkultury.

Można przypuszczać, że podobnych smaczków będzie w nowych odcinkach znacznie więcej. Jeśli więc ceniliście 1670 właśnie za inteligentne żarty i liczne filmowe odniesienia, trzeci sezon zapowiada się jako obowiązkowa pozycja. Na Gram.pl już wkrótce przeczytacie naszą recenzję trzeciego sezonu 1670.

Tagi:

Popkultura
serial
komedia
satyra
1670
Maciej Buchwald
Jakub Rużyłło
Kordian Kądziela
Odyseja kosmiczna
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112