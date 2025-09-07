Wraca kultowe Na krawędzi. Zamiast sequela – od razu dwa nowe filmy

Już w 2023 informowaliśmy, że powstanie nowa wersja hitu z Sylvestrem Stallone - Na krawędzie. Wówczas spekulowano, że gwiazda oryginały może nawet powrócić do roli. Teraz okazuje się, że mowa zarówno o reboocie, jak i o jego kontynuacji. W grę wchodzą zatem dwa nowe filmy. Bez Stallone.

Na krawędzi – powstają dwa nowe filmy

Projekt, który początkowo miał być kontynuacją Na krawędzi z Sylvestrem Stallone’em, przeszedł radykalną zmianę. Aktor wycofał się z produkcji, a film został przemianowany na pełnoprawny reboot. Według THR studio przeprowadziło „kreatywny remont” projektu – główne role zagrają Lily James i Pierce Brosnan, a reżyserią zajmuje się Jaume Collet-Serra (Non-Stop). Scenariusz, oparty na pomyśle Any Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night), opisano jako wariację na temat Szklanej pułapki w formule ojciec–córka.