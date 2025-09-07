Wraca kultowe Na krawędzi. Zamiast sequela – od razu dwa nowe filmy

To jeden z symboli kina akcji lat 90. Wróci w nowej wersji.
Już w 2023 informowaliśmy, że powstanie nowa wersja hitu z Sylvestrem Stallone - Na krawędzie. Wówczas spekulowano, że gwiazda oryginały może nawet powrócić do roli. Teraz okazuje się, że mowa zarówno o reboocie, jak i o jego kontynuacji. W grę wchodzą zatem dwa nowe filmy. Bez Stallone.
Na krawędzi – powstają dwa nowe filmy
Projekt, który początkowo miał być kontynuacją Na krawędzi z Sylvestrem Stallone’em, przeszedł radykalną zmianę. Aktor wycofał się z produkcji, a film został przemianowany na pełnoprawny reboot. Według THR studio przeprowadziło „kreatywny remont” projektu – główne role zagrają Lily James i Pierce Brosnan, a reżyserią zajmuje się Jaume Collet-Serra (Non-Stop). Scenariusz, oparty na pomyśle Any Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night), opisano jako wariację na temat Szklanej pułapki w formule ojciec–córka.
Pierwszy film, znajdujący się obecnie w postprodukcji, ma trafić do kin w przyszłym roku, również w formacie IMAX. Brosnan wciela się w Raya Coopera, doświadczonego alpinistę prowadzącego luksusowy domek w Dolomitach, którego rodzinna wyprawa przeradza się w koszmar porwania. Lily James gra jego córkę Naomi, zmagającą się z traumą po tragedii wspinaczkowej i zmuszoną do walki o przetrwanie.
Co ciekawe, jak donosi Deadline, rozpoczęto już prace nad kontynuacją rebootu Cliffhangera, mimo że pierwszy film nie miał jeszcze premiery. Na razie nie wiadomo, czy do projektu wróci obecna obsada ani sam Collet-Serra. To mimo wszystko niecodzienne i ryzykowne podejście.
Przypomnijmy, że oyginalne Na krawędzi z 1993 roku, w reżyserii Renny’ego Harlina, zarobił 255 milionów dolarów na całym świecie i stał się jednym z symboli kina akcji lat 90.
