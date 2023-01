World War Z: Aftermath – prezentacja trybu Horde Mode XL

Twórcy z Saber Interactive postanowili przypomnieć o premierze World War Z: Aftermath w wersji przeznaczonej na najnowsze generacje konsol. Z tej okazji deweloperzy przygotowali specjalny trailer. Wideo prezentuje nowy tryb rozgrywki, który zatytułowano Horde Mode XL. Zachęcamy do zapoznania się z wideo.

World War Z: Aftermath – aktualizacja na konsole nowej generacji będzie zupełnie darmowa

Jak łatwo się domyśleć, po Horde Mode XL możemy spodziewać się jeszcze liczniejszych grup zombiaków do pokonania. Aktualizacja zadebiutuje na rynku już 24 stycznia. Warto zaznaczyć, że omawiany tryb będzie dostępny wyłącznie dla posiadaczy konsol PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Na nowości mogę też liczyć osoby zagrywające się na pecetach.



Jeśli posiadacie wersję gry przeznaczoną na konsole poprzedniej generacji, to update będzie w pełni darmowy. Wraz z premierą aktualizacji do World War Z: Aftermath zawita też nieco zmian. Powinniście spodziewać się nowych broni i poprawek w systemie ich ulepszeń.



„World War Z: Aftermath to najlepsza kooperacyjna strzelanka z zombie inspirowana kinowym hitem studia Paramount Pictures i kolejny etap ewolucji przebojowego World War Z. Zaproś do trzech znajomych lub graj w pojedynkę z sojusznikami SI i walcz na całym świecie przeciw hordom wygłodniałych zombie w trakcie pełnych napięcia nowych epizodów fabularnych. Odbij Watykan w iście epickiej konfrontacji w Rzymie i połącz siły z ocalałymi na śnieżnej Kamczatce” – czytamy w opisie gry na Steam.



Na koniec przypomnijmy, że World War Z: Aftermath zadebiutowało na rynku we wrześniu 2021 roku, a na ten moment gra jest dostępna na PC, PlayStation 4 i Xbox One.