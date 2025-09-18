World of Warships otwiera Strefę Gracza w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

19 września 2025 roku gracze WoWS mogli odwiedzić nową Strefę Gracza w Gdyni, przygotowaną z okazji 10-lecia gry.

19 września 2025 roku w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni odbyło się uroczyste otwarcie stałej Strefy Gracza World of Warships. Wydarzenie to zorganizowano z okazji 10. rocznicy gry, a sama strefa będzie dostępna dla odwiedzających przez co najmniej dwa lata. World of Warships – wyjątkowa atrakcja w Gdyni Nowa przestrzeń została ulokowana w przerobionym kontenerze morskim i zaaranżowana na centrum dowodzenia. W środku znajdują się stanowiska do gry, które pozwolą odwiedzającym przenieść się w sam środek morskich bitew. Strefa powstała przy wsparciu partnerów – Actina, Endorfy, AMD, iiyama i Redmagic – którzy dostarczyli sprzęt komputerowy, monitory, procesory i akcesoria.

Podczas oficjalnego otwarcia goście mogli obejrzeć filmy o historii gry i samym procesie tworzenia strefy, otrzymać zestawy upominkowe, a także spotkać się z Michałem Milowiczem i Tomaszem Jachimkiem w części rozrywkowej. Wieczór zakończył się pokazem laserowym inspirowanym klimatem World of Warships.

Wybór lokalizacji nie jest przypadkowy – w Gdyni znajduje się niszczyciel ORP Błyskawica, który jest jedną z ikon gry i od lat dostępny jest dla graczy w World of Warships. Połączenie edukacji historycznej z cyfrową rozrywką sprawia, że Muzeum Marynarki Wojennej staje się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców i turystów. Strefa Gracza World of Warships w Gdyni powstała przy wsparciu partnerów technologicznych, którzy zapewnili nowoczesny sprzęt dla odwiedzających. Kluczową rolę odegrała Actina, dostarczając wysokowydajne komputery gamingowe, a Redmagic zadbał o sprzęt mobilny i akcesoria dla graczy. Nie zabrakło również wkładu AMD, odpowiedzialnego za procesory i karty graficzne, iiyama z monitorami o wysokiej jakości obrazu oraz Endorfy, oferującej chłodzenia i akcesoria komputerowe. Dzięki ich wsparciu odwiedzający mogą cieszyć się pełną immersją w morskie bitwy World of Warships, a sama strefa stanowi połączenie historii, edukacji i nowoczesnej rozrywki. Strefa Gracza będzie dostępna na stałe, dając wszystkim chętnym możliwość spróbowania swoich sił w grze i poznania historii polskiej marynarki wojennej w nowoczesnej formie.