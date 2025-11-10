Zaloguj się lub Zarejestruj

Stream z okazji Święta Niepodległości z World of Warships i Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Patronat medialny
2025/11/10 14:40
0
0

11 listopada 2025 roku o godzinie 18:00 odbędzie się specjalny stream z okazji Narodowego Święta Niepodległości, przygotowany przez twórców World of Warships we współpracy z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Wydarzenie będzie transmitowane na platformie Twitch na kanale World of Warships.

Święto Niepodległości to wyjątkowa okazja do przypomnienia jednego z najważniejszych momentów w historii Polski — odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów. Tego dnia wspominamy również powrót Józefa Piłsudskiego do Warszawy po uwolnieniu z niemieckiej niewoli w Magdeburgu. Z tej okazji twórcy World of Warships przygotowali specjalny, interaktywny stream łączący elementy edukacyjne, historyczne i rozrywkowe.

Stream z okazji Święta Niepodległości z World of Warships i Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Podczas wydarzenia widzowie będą mogli nie tylko uczestniczyć w bitwach z użyciem polskich okrętów, ale też sprawdzić swoją wiedzę na temat polskiej marynarki wojennej. Dzięki współpracy z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni część pytań konkursowych została opracowana przez historyków i specjalistów z tej instytucji.

Konkursy, bitwy i historia

W trakcie streamu przewidziano kilka wyjątkowych atrakcji. Widzowie będą mogli wziąć udział w bitwach treningowych z polskimi okrętami, w których do zdobycia będą nagrody od partnerów wydarzenia – m.in. myszki, klawiatury oraz książki historyczne wydawnictwa FINNA.

Kolejnym elementem programu będzie konkurs wiedzy o polskiej marynarce wojennej, którego pytania sprawdzą znajomość zarówno współczesnych, jak i historycznych aspektów służby na morzu. Na tym jednak nie koniec — przygotowano również konkurs wideo, w którym uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje najlepsze klipy z gry. Najciekawsze materiały zostaną zaprezentowane podczas transmisji i ocenione na żywo przez prowadzących.

GramTV przedstawia:

Całość wydarzenia ma na celu uhonorowanie polskiej historii i tradycji morskiej, jednocześnie zachowując charakter interaktywnej zabawy. To rzadki przykład połączenia gier wideo z edukacją historyczną, w którym World of Warships po raz kolejny podkreśla swoje związki z realnymi wydarzeniami i okrętami wojennymi.

Nasz serwis objął wydarzenie patronatem medialnym, wspierając ideę łączenia gier komputerowych z popularyzacją wiedzy historycznej. Transmisja na żywo odbędzie się 11 listopada o godzinie 18:00 na platformie Twitch, na oficjalnym kanale World of Warships.

Tagi:

News
World of Warships
patronat medialny
Twitch
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112