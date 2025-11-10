Stream z okazji Święta Niepodległości z World of Warships i Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

11 listopada 2025 roku o godzinie 18:00 odbędzie się specjalny stream z okazji Narodowego Święta Niepodległości, przygotowany przez twórców World of Warships we współpracy z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Wydarzenie będzie transmitowane na platformie Twitch na kanale World of Warships.

Święto Niepodległości to wyjątkowa okazja do przypomnienia jednego z najważniejszych momentów w historii Polski — odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów. Tego dnia wspominamy również powrót Józefa Piłsudskiego do Warszawy po uwolnieniu z niemieckiej niewoli w Magdeburgu. Z tej okazji twórcy World of Warships przygotowali specjalny, interaktywny stream łączący elementy edukacyjne, historyczne i rozrywkowe.

Podczas wydarzenia widzowie będą mogli nie tylko uczestniczyć w bitwach z użyciem polskich okrętów, ale też sprawdzić swoją wiedzę na temat polskiej marynarki wojennej. Dzięki współpracy z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni część pytań konkursowych została opracowana przez historyków i specjalistów z tej instytucji.

Konkursy, bitwy i historia

W trakcie streamu przewidziano kilka wyjątkowych atrakcji. Widzowie będą mogli wziąć udział w bitwach treningowych z polskimi okrętami, w których do zdobycia będą nagrody od partnerów wydarzenia – m.in. myszki, klawiatury oraz książki historyczne wydawnictwa FINNA.

Kolejnym elementem programu będzie konkurs wiedzy o polskiej marynarce wojennej, którego pytania sprawdzą znajomość zarówno współczesnych, jak i historycznych aspektów służby na morzu. Na tym jednak nie koniec — przygotowano również konkurs wideo, w którym uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje najlepsze klipy z gry. Najciekawsze materiały zostaną zaprezentowane podczas transmisji i ocenione na żywo przez prowadzących.