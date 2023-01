World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic zrobi się trudniejsze

Mamy interesujące wieści dla graczy World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic. Już wkrótce Wasze przygody będą mogły zrobić się odrobinę trudniejsze.

Nowe wyzwania w World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic

Jak poinformował Blizzard, 16 stycznia zostanie dodana aktualizacja wprowadzająca możliwość podkręcenia poziomu trudności. Od teraz każda drużyna przed rozpoczęciem heroic dungeons będzie mogła skorzystać z Mysterious Titanic Relic. Aktywowanie przedmiotu spowoduje, że wszyscy przeciwnicy zyskają dodatkowe zdrowie, a ich siła zostanie zwiększona.



Dzięki zabawie z utrudnieniami możemy liczyć na specjalne nagrody. W trakcie tych wyzwań gracze będą mogli zdobyć ekwipunek, który wcześniej był dostępny wyłącznie podczas raidów – Naxxramas, Eye of Eternity i The Obsidian Sanctum – przeznaczonych dla 10 osób.



