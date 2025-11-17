World of Warcraft w końcu wprowadzi ten znienawidzony przez wszystkich trend. Fani już narzekają, ale Blizzard pozostaje niewzruszony

Fani World of Warcraft ponownie są zaniepokojeni przyszłością gry. W plikach związanych z nadchodzącą aktualizacją odnaleziono wzmianki o nowej walucie nazwanej Hearthsteel. Informacja szybko rozpaliła emocje wśród graczy, którzy obawiają się, że kultowy MMORPG powoli zaczyna podążać ścieżką znaną z agresywnie monetyzowanych tytułów free to play.

World of Warcraft – nowa waluta zaniepokoiła graczy

Według oficjalnych doniesień od Blizzarda Hearthsteel ma służyć przede wszystkim do zakupu kosmetycznych dodatków związanych z personalizacją przestrzeni mieszkaniowych oraz elementów dekoracyjnych. Twórcy zapewniają, że kluczowe przedmioty stanowiące część tożsamości ras i klas nadal będzie można zdobywać standardowymi metodami, a najważniejsze ozdoby osadzone w świecie Azeroth nie trafią do sklepu.