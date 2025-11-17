Zaloguj się lub Zarejestruj

World of Warcraft w końcu wprowadzi ten znienawidzony przez wszystkich trend. Fani już narzekają, ale Blizzard pozostaje niewzruszony

Radosław Krajewski
2025/11/17 14:15
1
0

Niektórzy gracze nie są zachwyceni rozwojem legendarnego MMORPG-a.

Fani World of Warcraft ponownie są zaniepokojeni przyszłością gry. W plikach związanych z nadchodzącą aktualizacją odnaleziono wzmianki o nowej walucie nazwanej Hearthsteel. Informacja szybko rozpaliła emocje wśród graczy, którzy obawiają się, że kultowy MMORPG powoli zaczyna podążać ścieżką znaną z agresywnie monetyzowanych tytułów free to play.

World of Warcraft

World of Warcraft – nowa waluta zaniepokoiła graczy

Według oficjalnych doniesień od Blizzarda Hearthsteel ma służyć przede wszystkim do zakupu kosmetycznych dodatków związanych z personalizacją przestrzeni mieszkaniowych oraz elementów dekoracyjnych. Twórcy zapewniają, że kluczowe przedmioty stanowiące część tożsamości ras i klas nadal będzie można zdobywać standardowymi metodami, a najważniejsze ozdoby osadzone w świecie Azeroth nie trafią do sklepu.

Mimo tych deklaracji, w sieci przybywa opinii graczy, którzy nie ukrywają rozczarowania. Krytycy nowego systemu zwracają uwagę, że World of Warcraft nie jest tytułem darmowym i wymaga aktywnej subskrypcji. W związku z tym obawy wzbudza możliwość rozbudowy płatnych elementów oraz tworzenia kolejnych barier pomiędzy graczami inwestującymi realne środki a tymi, którzy wolą zdobywać nagrody podczas rozgrywki.

GramTV przedstawia:

Nie brakuje również głosów ostrzegających przed efektem domina. Zdaniem części społeczności rozpoczęcie sprzedaży nawet drobnych, kosmetycznych przedmiotów może z czasem doprowadzić do wprowadzania ofert o większym wpływie na rozgrywkę oraz do kolejnych płatnych rozwiązań, które zaburzą dotychczasowy model gry.

World of Warcraft przez lata uchodził za produkcję trzymającą się z dala od trendów znanych z wielu współczesnych gier-usług. Wprowadzenie Hearthsteel dla wielu osób symbolizuje odejście od tego podejścia i rodzi pytania o dalsze plany monetyzacji świata Azeroth.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/feature/world-of-warcraft-hearthsteel-controversy/

Tagi:

News
World of Warcraft
zmiany
rozwój gry
mikropłatności
mikrotransakcje
Blizzard
Blizzard Entertainment
MMORPG
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 15:14

To raczej naturalne dla Blizzarda. Gracze protestują a karawana jedzie dalej to dokładnie to co robią od 10 lat.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112