World of Warcraft w końcu wprowadzi ten znienawidzony przez wszystkich trend. Fani już narzekają, ale Blizzard pozostaje niewzruszony

Niektórzy gracze nie są zachwyceni rozwojem legendarnego MMORPG-a.
Fani World of Warcraft ponownie są zaniepokojeni przyszłością gry. W plikach związanych z nadchodzącą aktualizacją odnaleziono wzmianki o nowej walucie nazwanej Hearthsteel. Informacja szybko rozpaliła emocje wśród graczy, którzy obawiają się, że kultowy MMORPG powoli zaczyna podążać ścieżką znaną z agresywnie monetyzowanych tytułów free to play.
World of Warcraft – nowa waluta zaniepokoiła graczy
Według oficjalnych doniesień od Blizzarda Hearthsteel ma służyć przede wszystkim do zakupu kosmetycznych dodatków związanych z personalizacją przestrzeni mieszkaniowych oraz elementów dekoracyjnych. Twórcy zapewniają, że kluczowe przedmioty stanowiące część tożsamości ras i klas nadal będzie można zdobywać standardowymi metodami, a najważniejsze ozdoby osadzone w świecie Azeroth nie trafią do sklepu.
Mimo tych deklaracji, w sieci przybywa opinii graczy, którzy nie ukrywają rozczarowania. Krytycy nowego systemu zwracają uwagę, że World of Warcraft nie jest tytułem darmowym i wymaga aktywnej subskrypcji. W związku z tym obawy wzbudza możliwość rozbudowy płatnych elementów oraz tworzenia kolejnych barier pomiędzy graczami inwestującymi realne środki a tymi, którzy wolą zdobywać nagrody podczas rozgrywki.
GramTV przedstawia:
Nie brakuje również głosów ostrzegających przed efektem domina. Zdaniem części społeczności rozpoczęcie sprzedaży nawet drobnych, kosmetycznych przedmiotów może z czasem doprowadzić do wprowadzania ofert o większym wpływie na rozgrywkę oraz do kolejnych płatnych rozwiązań, które zaburzą dotychczasowy model gry.
World of Warcraft przez lata uchodził za produkcję trzymającą się z dala od trendów znanych z wielu współczesnych gier-usług. Wprowadzenie Hearthsteel dla wielu osób symbolizuje odejście od tego podejścia i rodzi pytania o dalsze plany monetyzacji świata Azeroth.