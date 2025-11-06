Zaloguj się lub Zarejestruj

World of Warcraft nie trafi na konsole. Na pewno nie w najbliższym czasie

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/06 19:30
0
0

Blizzard oficjalnie potwierdził, że nie pracuje nad konsolowymi wersjami World of Warcraft.

Blizzard potwierdził, że World of Warcraft nie jest w tym momencie przygotowywane na konsole PlayStation 5 ani Xbox Series X/S. W rozmowie w podcaście Unlocked Fury, starszy dyrektor gry Ion Hazzikostas jasno stwierdził, że gdyby studio pracowało nad konsolową wersją słynnego MMORPG, gracze już by o tym wiedzieli.

World of Warcraft – Lich King
Blizzard nie pracuje nad konsolową wersją WoWa

Ion Hazzikostas powiedział:

Mówiąc zupełnie otwarcie, nie ma żadnego powodu, byśmy mieli to ukrywać. Gdybyśmy aktywnie pracowali nad przeniesieniem WoW-a na konsole lub inne platformy, mówilibyśmy o tym wprost: “tak, pracujemy nad tym, wiemy, że to duże wyzwanie, ale taki jest nasz cel.”

Zamiast tego zespół skupia się obecnie na przygotowaniach do kolejnego dużego dodatku World of Warcraft: Midnight. Będzie to drugi rozdział w trzyczęściowej historii rozpoczętej w dodatku The War Within. Zwieńczeniem tej opowieści ma być trzeci zapowiedziany dodatek zatytułowany The Last Titan.

Midnight zaoferuje nowe zadania, lochy, rajdy oraz szereg zmian w podstawowych mechanikach gry. Jedną z najważniejszych z nich jest próba zmniejszenia zależności od modów interfejsu stworzonego przez społeczność. Blizzard planuje dodać własne, wbudowane narzędzia pozwalające między innymi na ustawianie alertów dotyczących umiejętności bossów i walk. Co ciekawe, to podejście upodabnia World of Warcraft do Final Fantasy 14, które również oferuje wymagającą zawartość końcową, a jednocześnie oficjalnie zakazuje używania zewnętrznych dodatków i programów. Jednym z powodów takiej polityki w Final Fantasy 14 jest fakt, że gra dostępna jest zarówno na PC, jak i na konsolach, co wymusza większą jednolitość interfejsu.

Final Fantasy 14 jest świetnym przykładem na to, że tak rozbudowaną produkcję można z sukcesem przenieść na konsolę. Blizzard nie powiedział definitywnie “nie”, a jedynie podkreślił, że obecnie nie pracuje nad portami WoWa na konsole. Czy zatem nadal możemy mieć iskrę nadziei, że to się kiedyś wydarzy? Chcielibyście?

Źródło:https://gamingbolt.com/world-of-warcraft-blizzard-is-not-actively-working-towards-ps5-xbox-series-x-s-versions

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

